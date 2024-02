La Ferrari svela le tute dei piloti Leclerc e Sainz: sparisce il nero, c’è tanto giallo In attesa della presentazione della nuova Ferrari, il team di Maranello ha mostrate i nuovi colori della tuta dei piloti Leclerc e Sainz. Via il nero, con il rosso c’è il giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'ingaggio di Lewis Hamilton per il 2025 ha tolto per un po' il focus sul Mondiale di Formula 1 che inizierà a fine mese. In questi giorni si stanno svelando e si sveleranno tutte le vetture. La prossima settimana si scopriranno Mercedes, Red Bull e Ferrari, che martedì 13 febbraio toglierà i veli. Ma intanto sui social il team di Maranello ha rivelato le nuove tute dei piloti Sainz e Leclerc. C'è una grande novità, perché oltre al rosso è assai più visibile il giallo, che è anche uno dei colori preferiti di Hamilton.

Martedì prossimo si vedrà la nuova Ferrari, la prima vera vettura della gestione di Vasseur, che proverà ad assestarsi come seconda forza assoluta e che cercherà di essere molto più vicina alla Red Bull. Sui profili social del team italiano sono spuntate le nuove tute che indosseranno i due piloti. E ci sono delle novità sostanziose. Perché ovviamente campeggia il rosso, che è il colore principale. Il nero, presente nel 2023, è praticamente sparito. Lo stemma del Cavallino Rampante resta sempre in alto a destra, poi ci sono una serie di sponsor e per ognuno dei piloti i colori la propria bandiera (Spagna per Sainz, Monaco per Leclerc), oltre al nome e al cognome stampati attorno la cintura.

Rispetto al passato ci sono però delle piccole linee gialle e bianche che partono dalle spalle, proseguono sulle spalle e arrivano fino alle gambe. Giallo maggiormente visibile che, secondo alcuni rumors, potrebbe vedersi anche sulla vettura. Mentre da un altro tweet della Scuderia di Maranello si nota come la sotto maglia invece sia bianca e si nota in modo evidente il numero del pilota (16 per Leclerc e 55 per Sainz), scritto a caratteri cubitali.

E adesso bisogna attendere fino a martedì 13 febbraio per scoprire la nuova Ferrari, la SF-24, che guideranno Leclerc e Sainz. La presentazione è in programma per la mattinata di martedì, alle 11:30 si potrà vedere soprattutto cromaticamente la Ferrari che cercherà di sfidare Verstappen.

