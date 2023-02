Presentazione Ferrari F1 2023: data, orario e cosa sappiamo sulla nuova monoposto di Leclerc e Sainz La Ferrari presenterà la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023 il 14 febbraio: ecco tutte le informazioni (data, orario e luogo) della presentazione della SF-23 di Leclerc e Sainz che sarà trasmessa in diretta TV e live streaming sui canali social della scuderia di Maranello e su Sky.

A cura di Michele Mazzeo

Martedì 14 febbraio la Ferrari presenterà la nuova macchina con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1 2023 che prenderà il via nel weekend del 5 marzo con il GP del Bahrain. C'è grande attesa per la nuova vettura che avrà come nome quello di SF-23 e con cui si inaugura l'era di Fred Vasseur come team principal della scuderia di Maranello: ci si aspetta che le novità tecniche, gli accorgimenti aerodinamici e il lavoro di affidabilità sulla power unit della monoposto del Cavallino per la nuova stagione F1 permettano ai piloti di lottare ad armi pari con le Red Bull di Verstappen e Perez per i titoli iridati. Sarà possibile vedere l'evento in diretta TV e streaming su Sky e sui canali social della Ferrari.

Quando sarà presentata la nuova Ferrari F1 2023: data e orario

La presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2023 sarà martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Questa la data scelta dal Cavallino Rampante per togliere il velo alla nuova vettura da affidare a Leclerc e Sainz per l'imminente campionato F1. L'orario deciso per l'inizio della cerimonia di presentazione che andrà in scena a Maranello è quello delle ore 11:25.

Dove vedere la presentazione della nuova monoposto in TV e streaming

Il lancio ufficiale della nuova Ferrari F1 per il 2023 sarà trasmesso in diretta TV e streaming sia da Sky che dalla stessa scuderia italiana. La presentazione della monoposto del Cavallino Rampante per il Mondiale di Formula 1 2023 in programma il 14 febbraio infatti si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguire l'evento anche in live streaming tramite SkyGo e, previa sottoscrizione del pass ‘sport', sulla piattaforma NOW. Lo streaming della presentazione della SF-23 di Leclerc e Sainz sarà disponibile anche gratis sui canali ufficiali della Ferrari su YouTube e sui profili social.

Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari F1 per il Mondiale 2023

La Ferrari ha già annunciato che la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023 che sarà presentata il 14 febbraio a Maranello si chiamerà SF-23. Top secret invece le caratteristiche della nuova monoposto F1 del Cavallino, ma non mancano le indiscrezioni a riguardo. Secondo quanto filtra da Maranello infatti sappiamo che la nuova macchina di Leclerc e Sainz non sarà completamente diversa rispetto alla F1-75 del 2022 ma sarà piuttosto un'evoluzione di quest'ultima. Vi saranno importanti novità sia a livello aerodinamico che meccanico che dovrebbero risolvere i problemi di affidabilità e resistenza al drag e, al contempo, migliorare anche le prestazioni (per quanto possibile in regime di congelamento dei motori in cui si trova attualmente la Formula 1) con qualcuno che si è spinto a pronosticare che la SF-23 potrà utilizzare 30 cv di potenza in più rispetto alla F1-75 creando un alone di mistero intorno al nuovo motore. Per le prime conferme a riguardo bisognerà però aspettare il battesimo in pista mentre per vedere le linee e la livrea della nuova Ferrari F1 2023 basta attendere fino al 14 febbraio, giorno in cui sarà svelata ufficialmente al mondo.