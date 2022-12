Quando sarà svelata la nuova Ferrari F1 2023: la data della presentazione ufficiale La Ferrari ha annunciato la data in cui verrà presentata la vettura del 2023 che guideranno Leclerc e Sainz. C’è curiosità anche per conoscere i colori della Ferrari 2023.

A cura di Alessio Morra

È sempre uno dei momenti più attesi di tutto l'anno, quello della presentazione ufficiale della nuova Ferrari. C'è la speranza che quella nuova si una vettura vincente, ma c'è sempre anche tanta curiosità nello scoprire le tonalità del rosso e di eventuali novità, spesso c'è stato anche il bianco nella Rossa di Maranello, pure ai tempi di Schumacher. La Ferrari ha reso noto online la data in cui verrà svelata la monoposto che guideranno nel 2023 Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Ferrari del Mondiale di Formula 1 2023 sta per nascere. Il velo alla vettura verrà tolto il 14 febbraio, a San Valentino. Un giorno speciale. E i tifosi della Rossa sperano davvero di potersi innamorare di quella vettura. Qualcosa si sa già di questa nuova vettura, perché ci sono già delle indiscrezioni sulla Ferrari del 2023.

Charles Leclerc in Austria ha vinto l’ultimo Gp della stagione 2022.

L'annuncio è stato dato dalla Scuderia con un comunicato: "Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia, la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675, mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso. La nuova vettura prenderà parte alla 73ma edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra”.

Leclerc ad Abu Dhabi ha testato le gomme Pirelli per il 2023.

Non è così scontato che la presentazione avvenga nella sede di Maranello. Secondo alcune indiscrezioni ci potrebbe essere una location a sorpresa che potrebbe essere l'Autodromo Enzo & Dino Ferrari di Imola. La vettura poi subito dopo viaggerà alla volta del Bahrain, dove dal 23 al 25 febbraio sulla pista di Sakhir si terranno gli unici tre giorni di test pre-stagionali. E da lì viaggerà verso Melbourne, dove il 5 marzo si terrà il Gran Premio d'Australia, il primo della nuova stagione di Formula 1.

Carlos Sainz sarà per il terzo anno un pilota della Ferrari.

Il Mondiale 2022 è stato particolare per la Ferrari che è ritornata ai vertici, ma che dopo un avvio favolosoha chiuso con una sola vittoria nelle ultime dieci gare. Charles Leclerc per un soffio ha conquistato il secondo posto nel Mondiale Piloti, la Ferrari ha preceduto la Mercedes in quello Costruttori e ha concluso al secondo posto. Nel 2023, con Vasseur Team Principal al posto di Binotto, la Ferrari cercherà di vincere i Mondiali.