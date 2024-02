Come sarà la nuova Ferrari F1 SF-24 e quando sarà presentata la monoposto di Leclerc e Sainz La Ferrari presenterà la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 il 13 febbraio alle ore 12: ecco tutte le informazioni (data, orario e luogo) della presentazione della SF-24 di Leclerc e Sainz e le ultime anticipazioni sulla vettura della scuderia di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Ultime ore d'attesa per vedere la nuova Ferrari F1 con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz (alla sua ultima stagione a Maranello dato che nel 2025 lascerà il sedile a Lewis Hamilton) correranno nel Mondiale di Formula 1 2024 che prenderà il via nel weekend del 2 marzo con il GP del Bahrain. La presentazione ufficiale della nuova monoposto del Cavallino Rampante andrà infatti in scena martedì 13 febbraio. Ci sono grandi aspettative per la nuova vettura che avrà come nome quello di SF-24 e che sarà la prima costruita sotto l'egida del team principal Frederic Vasseur: ci si aspetta che le novità tecniche, gli accorgimenti aerodinamici e il lavoro di affidabilità sulla power unit della monoposto del Cavallino per la nuova stagione F1 permettano ai piloti di lottare ad armi pari (o comunque ridurre sensibilmente il gap rispetto a quanto visto nella passata stagione) con le Red Bull di Verstappen e Perez per i titoli iridati.La presentazione sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e sul canale Youtube della Ferrari di Sky Sport F1.

Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari F1 2024: le ultime anticipazioni

In attesa che venga tolto il velo alla nuova Ferrari SF-24, possiamo farci una prima idea della vettura creata dalla scuderia di Maranello per la nuova stagione mettendo insieme le indiscrezioni sommarie e le anticipazioni riguardo alle caratteristiche della nuova vettura F1 del Cavallino (le cui specifiche dettagliate sono ovviamente top secret) che sarà presentata ufficialmente il prossimo 13 febbraio. Ciò che è certo è che la nuova macchina di Leclerc e Sainz per il campionato 2024 sarà totalmente diversa rispetto alla SF-23 del 2023 dato che il concept filosofico è stato stravolto con il completamento della transizione dalle pance larghe alle fiancate spioventi e un cofano motore più allungato che si andrà ad allargare poi nella zona di scarico.

Vi saranno importanti novità sia a livello aerodinamico, volte a risolvere risolvere i problemi di passo gara, degrado gomme ed eccessivo sottosterzo che hanno condizionato il rendimento della SF-23, che a livello meccanico. La Ferrari SF-24 difatti avrà un nuovo telaio e un nuovo fondo, ma anche delle novità sostanziali per quel che riguarda gli schemi di sospensioni e trasmissione, la disposizione dei convogliatori di flusso e la struttura del retrotreno. A cambiare dovrebbe essere anche la livrea con il tradizionale colore rosso che rimarrà ovviamente preponderante ma con colore nero che potrebbe scomparire in favore del bianco. Sarà dunque una monoposto completamente diversa dalla vettura della passata stagione sia nell'aspetto esteriore che, soprattutto, internamente.

La data della presentazione della SF-24 della Ferrari per il Mondiale F1 2024

La presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2024 sarà martedì 13 febbraio. Questa la data scelta dal Cavallino Rampante per togliere il velo alla nuova vettura da affidare a Leclerc e Sainz per l'imminente campionato F1. L'orario deciso per l'inizio della cerimonia di presentazione, che sarà di profilo più basso rispetto a quella dello scorso anno, è quello delle ore 12:00. A seguire vi sarà il debutto in pista della SF-24 con un breve sessione di shakedown sul circuito di Fiorano.

