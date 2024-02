La Mercedes presenta la W15 per la F1 2024: i dettagli della nuova monoposto di Hamilton e Russell Presentata la nuova Mercedes con cui Hamilton e Russell correranno nel Mondiale di Formula 1 2024: ecco le principali caratteristiche della W15 mostrata al mondo subito dopo la McLaren MCL38. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la presentazione di ieri la Ferrari ha inaugurato gli unveiling delle vetture dei top team per il Mondiale di Formula 1 2024. E subito dopo la rossa, a mostrare la propria nuova monoposto sono state McLaren e Mercedes che hanno tolto il velo alle loro nuove auto con cui da un lato Lando Norris e Oscar Piastri dall'altro Lewis Hamilton e George Russell correranno nell'imminente campionato F1 (l'ultimo con la scuderia tedesca per il sette volte campione del mondo che dal 2025 si trasferirà a Maranello).

Sia la MCL38 che la W15 ad un primo impatto sembrano essere l'evoluzioni delle rispettive vetture con cui McLaren e Mercedes hanno concluso la passata stagione. Se sono tante le novità apportate da parte della scuderia britannica, sono molte di più quelle introdotte dal team tedesco che ha terminato la transizione verso una monoposto con fiancate spioventi dopo il fallimento del concept a "zero pance" con cui avevano approcciato nell'era delle vetture a effetto suolo.

Evidente infatti come la Mercedes abbia seguito una nuova filosofia prendendo spunto dalla Red Bull (con il vassoio del main plain spostato in basso e la sospensione push-rod al posteriore) senza però copiare la vettura che ha dominato gli ultimi due Mondiali. Come Ferrari, anche per la W15 si è optato per un muso corto, mentre per i convogliatori d'aria (triangolari) e l'airscope (rettangolare) si è optato per soluzioni diverse sia rispetto alla rossa che alla vettura della scuderia austriaca. Differenti soluzioni anche per quanto concerne l'ala posteriore nonostante anche a Brackley abbiano propeso per un sostegno con monopilone.

Formula 1 News Calendario Classifica segui