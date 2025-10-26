Pecco Bagnaia pubblica un post e poi lo cancella dopo il ritiro a Sepang: è pura frustrazione

Francesco Bagnaia pubblica un post e poi lo rimuove dopo il ritiro a Sepang: è pura frustrazione per il pilota della Ducati, che è stato costretto al ritiro nelle fasi finali del GP della Malesia a causa di una foratura.

Francesco Bagnaia pubblica un post e poi lo rimuove dopo il ritiro a Sepang: è pura frustrazione. Oggi il pilota della Ducati è stato costretto al ritiro nelle fasi finali del GP della Malesia a causa di una foratura e dopo la gara ha condiviso sulle stories di Instagram la canzone ‘Sta andando tutto male’ di Domenico Bini, personaggio molto noto sui social e che dai suoi fan è stato ribattezzato il ‘maestro'.

Il pilota italiano ha prontamente rimosso il video dal suo profilo ma la sua pubblicazione è stata catturata da alcuni fan sui social: un altro episodio che sottolinea il momento delicato che sta vivendo il due volte campione del mondo.

Bagnaia: “Foratura? Succede, sono le gare"

Bagnaia ha commentato così la gara di Sepang: "In queste situazioni ti rendi conto che i problemi tipo il mio passano in secondo piano io ho forato al 12esimo giro e poi man mano la gomma dietro ha perso pressione. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma, perché di colpo avevo poco grip e stava peggiorando troppo rapidamente. Purtroppo queste sono le gare, può succedere".

Il pilota della Ducati ha parlato del weekend complessivo della Ducati: "Buon weekend in generale? Abbiamo fatto un bel lavoro, ma non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Stavo cercando di gestire il gap su Alex ma su come sarebbe andato il finale non si può dire niente. Vediamo come andrà la prossima gara: questo fine settimana è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti il lavoro fatto. Strada giusta? Non voglio portarmi troppo avanti, a Portimao c’è bisogno di molta stabilità, vedremo”.

Pecco ha espresso a Sky un pensiero di vicinanza anche ai colleghi della Moto3 per l'incidente: “Il mio primo pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler e speriamo il meglio. C’è da dire che è stato uno spavento davvero grosso, iniziare la giornata in questo modo non è il massimo. Soprattutto per i ragazzi della Moto3 partire per una gara dopo aver visto una cosa del genere non è il massimo. Incrociamo le dita sperando che vada tutto bene e che arrivino buone notizie”.