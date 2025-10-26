Motori
Bagnaia si ritira a Sepang, Pecco fermato da un problema tecnico: Alex Marquez vince il GP Malesia

Bagnaia si ritira a Sepang, Pecco fermato da un problema tecnico: Alex Marquez vince il GP Malesia davanti a Acosta e Mir.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Bagnaia si ritira a Sepang, Pecco fermato da un problema tecnico: Alex Marquez vince il GP Malesia e festeggia al meglio il 2° posto nel Mondiale. Podio tutto spagnolo con Pedro Acosta e Rafa Mir. Completano la classifica dei primi dieci Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini, Marini, Binder e Ogura. 

L'ordine d'arrivo del GP Malesia.

  1. A.Marquez
  2. Acosta
  3. Mir
  4. Morbidelli
  5. Quartararo
  6. Di Giannantonio
  7. Bastianini
  8. Marini
  9. Binder
  10. Ogura
  11. Bezzecchi
  12. Zarco
  13. Rins
  14. Miller
  15. Chantra
Immagine

Alex Márquez conquista il successo a Sepang, firmando la sua terza vittoria in top class, la prima in un GP senza il fratello Marc al via. Per il pilota spagnolo è anche il 16° podio in carriera (11° stagionale, suo record personale), risultato che gli consente di eguagliare Reginald Armstrong e Marco Bezzecchi al 48° posto nella classifica all time della categoria regina. Quella di Sepang è inoltre la 212ª vittoria spagnola e la 123ª per Ducati nella top class.

Bagnaia si ritira a 3 giri dalla fine del GP di Malesia

Sfortunatissimo Bagnaia, fermato da un problema tecnico a 3 giri dalla fine mentre si trovava in terza posizione. Il pilota della Ducati era terzo ed è scivolato in 19a posizione: Pecco dopo aver provato a capire la situazione ha portato la moto al box e ha chiuso anzitempo la sua gara.

Taramasso di Michelin ha confermato a Sky Sport che Pecco Bagnaia ha subito una foratura. Le prime indicazioni dal box Ducati parlano proprio di un problema alla gomma come causa del ritiro a tre giri dal termine: un altro episodio sfortunato in una stagione davvero complicata per il pilota torinese. Altra giornata da dimenticare per il due volte campione del mondo dopo che il weekend era partito bene con la vittoria della Sprint e la pole position.

Immagine

Marco Bezzecchi supera in classifica generale Bagnaia, portandosi a 291 punti contro i 286 del due volte campione del mondo.

Motori
Notizie
Immagine
