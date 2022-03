Paura per Latifi nei test F1 in Bahrain: la sua Williams in fiamme a Sakhir Spaventoso incidente per Nicholas Latifi durante i test di Formula 1 2022: incendio sulla sua Williams con le fiamme che hanno completamente avvolto la parte posteriore della monoposto.

A cura di Michele Mazzeo

La sessione mattutina della seconda giornata dei test di Formula 1 2022 è stata momentaneamente sospesa a causa di un incidente che ha visto coinvolto il pilota della Williams Nicholas Latifi. Il canadese è infatti dovuto scendere immediatamente e allontanarsi velocemente dalla sua monoposto quando un incendio è divampato nella parte posteriore in seguito ad un testacoda dovuto ad un problema all'impianto frenante (già prima di girarsi delle piccole fiamme erano visibili nella zona dei mozzi dei cerchi delle ruote posteriori).

Immediato l'intervento degli steward che armati di estintore, insieme allo stesso driver che a parte lo spavento non ha riportato alcuna conseguenza dall'incidente, hanno placato le fiamme che hanno quasi carbonizzato le sospensioni e l'ala posteriore della vettura numero #6. Anche durante le operazioni di spegnimento dell'incendio però ci sono stati attimi di paura soprattutto quando c'è stato uno scoppio proveniente dalla vettura (probabilmente uno pneumatico) proprio mentre un commissario a poca distanza tentava di domare le fiamme. Per fortuna però anche il commissario non ha riportato alcuna conseguenza.

La sessione mattutina dei test della Formula 1 2022 del Bahrain è stata sospesa per oltre mezz'ora (è ripresa quando mancavano 100 minuti al termine) al fine di permettere la rimozione dal tracciato della Williams di Latifi che a questo punto difficilmente potrà tornare in pista a Sakhir in questa sessione. La scuderia britannica ha comunque annunciato che prima di rimandare in pista una sua vettura indagherà su quanto accaduto alla monoposto del pilota canadese che, ben nascosta da occhi indiscreti, è stata riportata nel box.