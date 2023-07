Oggi Valentino Rossi corre a Misano, la gara del GTWCE in diretta: orario e dove vederla in TV Oggi e domani Valentino Rossi corre sul circuito di Misano per le due gare della Sprint Cup del GT World Challenge Europe 2023. Gara-1 e Gara-2 sono trasmesse in diretta TV a partire rispettivamente dalle ore 14 di oggi e dalle 14 di domani, ecco gli orari e dove vederle anche in live streaming gratis.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la discreta prova nella 24 Ore di Spa, oggi Valentino Rossi torna in pista nell'appuntamento del GT World Challenge Europe 2023 sul tracciato di Misano, cioè il circuito di casa per il 44enne di Tavullia. Alla ore 14:00 è infatti fissata la partenza di Gara-1 della Sprint Cup a Misano, secondo round stagionale del programma Sprint del GTWCE. Sempre sul circuito intitolato a Marco Simoncelli domani alle 14:00 ci sarà poi il via di Gara-2. Il Dottore scenderà in pista con la BMW M4 GT3 del team WRT alla guida della quale si alternerà con Maxime Martin. Gara-1 e Gara-2 di Valentino Rossi a Misano sono trasmesse in live streaming e diretta TV da Sky ma anche gratis su Youtube.

A che ora corre Valentino Rossi oggi e domani, gli orari TV di Gara-1 e Gara-2 a Misano

Oggi Valentino Rossi sarà impegnato nella prima gara della tappa di Misano della Sprint Cup del GT World Challenge Europe 2023. L'orario della partenza di Gara-1 è fissato alle ore 14:00 di oggi, mentre Gara-2 inizia domani con il via fissato sempre alle 14:00. Questi dunque gli orari delle due gare che vedono il pilota marchigiano impegnato sul circuito che gli ha dato tante soddisfazioni nel corso della sua lunga e vincente carriera in MotoGP.

Sprint Cup a Misano in TV e in streaming, dove vedere le gare di Valentino Rossi oggi e domani

Le gare di oggi e domani della Sprint Cup a Misano che vedono al via Valentino Rossi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky al canale Sky Sport 257 (canale 257 del decoder satellitare) e sull'app SkyGo con la telecronaca di Ivan Nesta. Per chi ha acquistato il ‘pass sport' le gare del Dottore si possono seguire anche tramite la piattaforma NOW. Gara-1 e Gara-2 in programma oggi e domani sul circuito di Misano in cui corre Valentino Rossi inoltre si possono vedere anche in live streaming gratis su YouTube sul canale GT World.