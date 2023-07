Ocon entra nella storia della Formula 1 dopo il GP Austria, ma il suo record è disonorevole Le tante penalità comminate dai Commissari FIA al termine del GP d’Austria della Formula 1 2023 hanno fatto sì che Esteban Ocon conquistasse uno dei record meno onorevoli della storia della F1: mai nessuno prima d’ora aveva ricevuto così tante sanzioni in una singola gara del Circus.

A cura di Michele Mazzeo

La lunga coda del GP d'Austria che, in seguito ad un ricorso dell'Aston Martin, ha rivoluzionato la classifica della gara del Red Bull Ring si è assicurata un posto nella storia della Formula 1. Le tante penalità assegnate dopo la bandiera a scacchi dai Commissari FIA che hanno fatto perdere il 4° posto al pilota della Ferrari Carlos Sainz e il 7° al sette volte iridato Lewis Hamilton hanno permesso al driver dell'Alpine Esteban Ocon di stabilire un nuovo record.

Il francese è stato difatti il pilota più sanzionato nel post-gara: dopo aver rivisto i replay di circa 1200 episodi avvenuti durante la corsa austriaca, gli Steward hanno rilevato ben 83 irregolarità commesse inerenti il superamento dei track limits in Curva 9 e Curva 10 del tracciato di Spielberg. Ben 10 di queste infrazioni sono state commesse proprio dal 26enne di Évreux che dunque si è visto comminare ben 4 sanzioni (due da cinque secondi e 2 da dieci secondi) per un totale di 30 secondi di penalità che lo hanno fatto scivolare dal 12° al 14° posto nell'ordine d'arrivo finale.

Questo ha permesso ad Esteban Ocon di prendersi il, poco onorevole, record di pilota con il maggior numero di sanzioni in una singola gara di Formula 1 della storia. Prima di questo GP d'Austria 2023 lo stesso francese (che nella corsa del primo GP della stagione in Bahrain aveva collezionato 3 penalità) condivideva questo non esaltante primato con l'ex driver venezuelano Pastor Maldonado che nel Gran Premio d'Ungheria del 2015, quando correva con la Lotus, aveva rimediato tre sanzioni per altrettante irregolarità.

Da oggi però a detenere questo non entusiasmante record della Formula 1 è il solo Esteban Ocon con ben 5 penalità rimediate in unica gara: alle 4 diverse penalità che i Commissari di scena al Red Bull Ring gli hanno comminato per le 10 volte in cui ha oltrepassato i limiti della pista nel corso della gara del GP d'Austria 2023 va infatti aggiunta l'ulteriore sanzione da 5 secondi di penalità rimediata per l'unsafe release commesso ai danni di Logan Sargeant al momento del secondo pit-stop effettuato (questa, a differenza delle altre 4, gli è stata contestata a gara in corso).