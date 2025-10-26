Norris stellare in Messico, vince davanti a Leclerc e va in testa al mondiale: scintille Hamilton-Verstappen

Lando Norris ha dominato la gara del GP del Messico della Formula 1 2025, imponendosi con autorevolezza davanti ad un Charles Leclerc che nel finale è riuscito a resistere, anche con un pizzico di fortuna (la virtual safety car all'ultimo giro per il problema alla Williams di Sainz), alla rabbiosa rimonta di Max Verstappen, conquistando così la testa della classifica mondiale. Una vittoria netta che consente all’inglese della McLaren di guidare ora il Mondiale F1, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri termina quinto, dietro all’impressionante quarto posto del giovane Oliver Bearman con la Haas.

La gara ha regalato emozioni fin dal via. Norris mantiene la leadership davanti a Leclerc e Hamilton dopo una partenza caotica che aveva visto Verstappen e il monegasco della Ferrari tagliare la prima curva, restituendo poi le posizioni guadagnate. Il duello tra Verstappen e Hamilton nei giri iniziali porta quest’ultimo a subire una penalità di 10 secondi per aver tratto vantaggio dall'uscita di pista, mentre l’olandese insegue Leclerc fino agli ultimi giri senza riuscire a superarlo.

Negli ultimi giri, la Virtual Safety Car condiziona le chance di attacco: Leclerc resiste a Verstappen e Piastri non può insidiare Bearman. Norris gestisce con precisione le gomme soft e medie e chiude con ampio margine. Kimi Antonelli chiude sesto e finisce per la prima volta in carriera davanti al compagno di squadra Mercedes George Russell, settimo. Lewis Hamilton termina ottavo, penalizzato dai contatti iniziali con Verstappen, dalla penalità e dalla sosta forzata. Completano la top-10 Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto.

La vittoria di Norris lo proietta in vetta alla classifica piloti, consolidando un weekend perfetto iniziato con la pole position del britannico. La strategia vincente, basata sulla gestione delle gomme e su un ritmo costante, ha fatto la differenza su un tracciato complesso come l’Hermanos Rodríguez, noto per l’altitudine e le difficoltà nei sorpassi.

Con questo successo, Norris si prende quindi la leadership del Mondiale F1 2025, superando Piastri e infliggendo un duro colpo alla Red Bull di Verstappen. La prossima tappa in Brasile sarà decisiva per confermare la supremazia del britannico della McLaren e per i contendenti al titolo, in un finale di stagione incandescente.