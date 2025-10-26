Formula 1 oggi, orari TV del GP Messico su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc 2° e Hamilton 3° con le Ferrari

La gara della Formula 1 di oggi a Città del Messico è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP del Messico in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené.

La corsa F1 di oggi sul circuito Hermanos Rodriguez inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 22:30 (pre-gara dalle 21:00), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP del Messico anche in streaming gratis su tv8.it.