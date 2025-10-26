Formula 1 oggi, orari TV del GP Messico su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc 2° e Hamilton 3° con le Ferrari

La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio del Messico. Norris in pole nella griglia di partenza davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 21:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 22:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Città del Messico
1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Ferrari), 4. George Russell (Mercedes)
3ª fila: 5. Max Verstappen (Red Bull), 6. Kimi Antonelli (Mercedes)
4ª fila: 7. Oscar Piastri (McLaren), 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: 9. Oliver Bearman (Haas), 10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
6ª fila: 11. Esteban Ocon (Haas F1), 12. Carlos Sainz (Williams)*
7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Sauber), 14. Fernando Alonso (Aston Martin)
8ª fila: 15. Liam Lawson (Racing Bulls), 16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
9ª fila: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Pierre Gasly (Alpine)
10ª fila: 19. Lance Stroll (Aston Martin), 20. Franco Colapinto (Alpine)
*5 posizioni di penalità rimediate nello scorso GP
Le caratteristiche del circuito Hermanos Rodriguez per il GP di F1
La gara del GP del Messico della Formula 1 2025 in programma oggi si corre sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, un impianto costruito nel 1959 che si trova a oltre 2mila metri sul livello del mare e presenta un tracciato lungo 4,304 km con 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra) e tre zone DRS.
L'aria più rarefatta costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. Allo stesso tempo però l'altitudine diminuisce anche la resistenza all'avanzamento delle monoposto che dunque sul tracciato messicano sul quale si disputeranno 71 giri raggiungono velocità di punta molto elevate. Sulla pista di Città del Messico conterà quindi chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico.
Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente probante per i freni con 11 frenate e il 22% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 340 km/h a 110 km/h in appena 138 metri percorsi in 2,57 secondi e sono chiamati ad imprimere sul pedale del freno una forza di 128 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,0 G.
Per quanto riguarda i riferimenti dei tempi sul giro sulla pista messicana da segnalare l'1:18.336 fatto lo scorso anno dal pilota Ferrari Charles Leclerc che è valso il giro più veloce della gara. Il record del circuito messicano della tornata più rapida in corsa appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che durante il GP del Messico del 2021 ha fermato il cronometro sull'1:17.774.
Dove vedere il GP Messico di Formula 1 in TV e streaming
La gara della Formula 1 di oggi a Città del Messico è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP del Messico in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené.
La corsa F1 di oggi sul circuito Hermanos Rodriguez inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 22:30 (pre-gara dalle 21:00), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP del Messico anche in streaming gratis su tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Messico
1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Ferrari), 4. George Russell (Mercedes)
3ª fila: 5. Max Verstappen (Red Bull), 6. Kimi Antonelli (Mercedes)
4ª fila: 7. Oscar Piastri (McLaren), 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
5ª fila: 9. Oliver Bearman (Haas), 10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
6ª fila: 11. Esteban Ocon (Haas F1), 12. Carlos Sainz (Williams)*
7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Sauber), 14. Fernando Alonso (Aston Martin)
8ª fila: 15. Liam Lawson (Racing Bulls), 16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
9ª fila: 17. Alexander Albon (Williams), 18. Pierre Gasly (Alpine)
10ª fila: 19. Lance Stroll (Aston Martin), 20. Franco Colapinto (Alpine)
Formula 1, oggi il GP Messico: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito Hermanos Rodriguez è in programma la ventesima gara del Mondiale di Formula 1 2025. La partenza del GP del Messico è fissata alle ore 21:00 (ora italiana). Il ventesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP del Messico di Formula 1 inizia alle 21:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Città del Messico per affrontare i 71 giri della ventesima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 19:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 22:30.