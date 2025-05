video suggerito

Norris fa il dito medio a Verstappen, clamoroso gesto nel corpo a corpo a Miami: cosa è successo Lando Norris si gode il secondo posto dietro al compagno di scuderia Piastri al GP di Miami ma non è totalmente soddisfatto. La vittoria è sfuggita anche per il duello iniziale con Verstappen: "Ho avuto un inizio difficile, mi ha spinto fuori. Ma lui è fatto così, anche se oggi non ha corso in modo intelligente. Alla fine si è rovinato la gara da solo"

A cura di Alessio Pediglieri

Oscar Piastri ha conquistato una splendida vittoria nel Gran Premio di Miami di Formula 1, firmando una storica doppietta per la McLaren, mentre la Ferrari si lecca ancora le ferite, con Lando Norris che si è piazzato in seconda posizione sul podio. Max Verstappen, che scattava dalla pole position, ha invece chiuso solamente quarto, superato anche dalla Mercedes di George Russell, ma il suo duello iniziale con Norris è stato uno degli spunti più interessanti dell'inizio della gara, vinto poi dal britannico ma nel corso del quale non sono momenti di tensione, immortalati in TV con un gesto di rabbia più che eloquente.

Il duello tra Verstappen e Norris al via del GP di Miami

Verstappen e Norris sono scattati dalla prima fila al GP di Miami e i riflettori di inizio gara sono stati tutti per loro con un duello sul filo dei colpi proibiti per guadagnarsi la prima posizione. Il 4 volte di seguito campione del mondo scattava dalla pole, che ha difeso con le unghie e con i denti di fronte all'immediato tentativo di Norris. Il pilota McLaren ha provato l’attacco subito, alla prima curva, ma è stato spinto largo e costretto ad allargare nella via di fuga in curva 3, scivolando fino alla sesta posizione. Un episodio che ha fatto scattare l'immediata reazione di rabbia e stizza di Norris che nei confronti di Verstappen ha mostrato il dito medio, immortalato dalle telecamere.

Norris rabbioso su Verstappen: "Mi ha sbattuto fuori, cosa dovevo fare?"

Poi, per la MacLaren è diventato via via tutto più semplice, con Piastri che si è preso la prima posizione dal 14° giro in poi e Norris che ha staccato il biglietto per la seconda piazza, mentre per Verstappen l'amarezza di essere arrivato solamente ai piedi del podio. Nel post gara, Norris ha confermato le tensioni di quei momenti che in pista erano sfociati nel clamoroso gesto del dito e poi in un team-radio più che eloquente: "Mi ha spinto fuori, cosa dovevo fare, schiantarmi contro il muro?" ha commentato il britannico via radio.

Il riferimento è stato proprio al momento del contatto che i commissari hanno ritenuto un normale episodio di gara: "Non mi piace molto finire secondo ma il team ha fatto un grande lavoro. Abbiamo un gran passo. Verstappen al via si è difeso come sempre alla sua maniera, lui è fatto così".

La frecciata di Norris a Max: "Si è rovinato la gara da solo, ma è stato divertente"

Norris non accusa l'ex campione del mondo di scorrettezze ma conferma un duello fatto al limite: "Non sono caduto nella sua trappola ma ne ho ugualmente pagato il prezzo finale. Mi criticate quando attacco? Ma sembra anche quando mi tiro indietro… ditemi cosa volete che faccia in pista…". Sulle difficoltà di risalire dopo lo scontro al primo giro prima curva con Verstappen, ha poi cercato di smorzare gli animi: "È stato divertente, quasi piacevole. Non volevo mai perdere Oscar di vista ma ho dovuto affrontare una buona sfida nel primo quarto della gara, cercando di superare le Mercedes, cercando di superare le Williams, cercando di superare Max".

Al quale alla fine non risparmia una velata critica: "È andata bene alla fine, lui come sempre lotta duramente, ma sta a lui farlo, come tutti si aspettano. Non sta correndo in modo intelligente, probabilmente avrebbe potuto finire terzo oggi e non lo ha fatto. Ma così stanno le cose: ha rovinato la propria gara da solo".