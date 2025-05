Piastri cala il poker a Miami nel dominio McLaren, a Verstappen il coraggio non basta: Ferrari anonime

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La McLaren si conferma come la miglior macchina in griglia anche nella gara del GP di Miami con Oscar Piastri che centra la sua quarta vittoria in questo Mondiale di Formula 1 2025 e consolida così la sua leadership nel campionato. L'australiano chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris che ha visto la sua gara inizialmente compromessa dal duro duello ruota a ruota con il solito coriaceo Max Verstappen che partiva dalla pole.

Niente podio questa volta per il quattro volte campione del mondo che, dopo le strenue difese sui due alfieri della McLaren a cui ha fatto sudare e non poco il sorpasso, è stato penalizzato dalla Virtual Safety Car indetta dalla Race Direction per il ritiro di Bearman avvenuto proprio subito dopo il suo primo pit-stop. A trarne beneficio da questa situazione è stato George Russell che è riuscito così a prendersi la terza posizione superando anche il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, anche lui "vittima" della sfortunato timing della Virtual Safety Car.

Gara anonima per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno chiuso rispettivamente in settima e ottava posizione facendosi notare solo per un sorpasso sulla Williams dell'ex Carlos Sainz e per una divergenza d'opinioni sull'ordine di scuderia di invertire le posizioni nel momento in cui il britannico era su gomma media mentre il monegasco si trovava con pneumatici a mescola più dura e poi quando si è optato per ristabilire le posizioni iniziali quando il sette volte campione del mondo non è riuscito ad allungare e andare a riprendere l'italiano della Mercedes. Entrambi però finiti dietro alla bandiera a scacchi all'altro alfiere del team di Grove Alexander Albon sorprendentemente quinto nell'ordine d'arrivo finale dopo aver anche effettuato un bel sorpasso sulla Mercedes di Kimi Antonelli.

L'ordine d'arrivo della gara del GP di Miami della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) +4.630 George Russell (Mercedes) +37.644 Max Verstappen (Red Bull) +39.956 Alexander Albon (Williams) +48.067 Kimi Antonelli (Mercedes) +55.502 Charles Leclerc (Ferrari)+57.036 Lewis Hamilton (Ferrari) +60.186 Carlos Sainz (Williams) +60.577 Yuki Tsunoda (Red Bull) +74.434 Isack Hadjar (Racing Bulls) +74.602 Esteban Ocon (Alpine) +82.006 Pierre Gasly (Alpine) +90.445 Nico Hulkenberg (Sauber) 1L Fernando Alonso (Aston Martin) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Liam Lawson (Racing Bulls) ritirato Gabriel Bortoleto (Sauber) ritirato Oliver Bearman (Haas) ritirato Jack Doohan (Alpine) ritirato