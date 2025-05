Formula 1 oggi, orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc ottavo

La mappa del circuito su cui oggi si corre la gara del GP di Miami del Mondiale di Formula 1 2025

Ad ospitare la gara del GP di Miami della Formula 1 2025 di oggi è il circuito Miami International Autodrome, ricavato nel complesso adiacente l'Hard Rock Stadium sito nella città della Florida. I tanti rettilinei, la presenza di tante curve veloci e ben tre zone DRS di fatto rendono il layout del tracciato lungo 5.412 metri velocissimo e spettacolare.

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo per i freni con solo otto frenate e soltanto 14 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 17, dove le monoposto passano dai 319 km/h a 76 km/h in appena 121 metri percorsi in 2,81 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,6 G di decelerazione. Inevitabile dunque che su un tracciato così veloce e con così poche curve lente a fare la differenza dovrebbe essere la velocità pura espressa nei tanti tratti rettilinei del tracciato.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu il pilota della McLaren Lanco Norris che ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Il record sul giro più veloce mai effettuato in gara è stata messo a referto dal campione del mondo in carica che nella corsa del 2023 aveva chiuso un intero giro del circuito di Miami in 1:29.708.