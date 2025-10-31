Noah Dettwiler è cosciente e lascia la terapia intensiva: “Comunica con la famiglia e i medici”

Le condizioni di Noah Dettwiler migliorano giorno dopo giorno. A cinque giorni dal violento incidente di Sepang, il giovane pilota svizzero è finalmente cosciente e in grado di comunicare con la famiglia e i medici. Il CIP Green Power Team, squadra per cui corre in Moto3, ha confermato che il 21enne è stato dimesso dalla terapia intensiva dell'ospedale di Kuala Lumpur e trasferito in una clinica privata per proseguire il percorso di riabilitazione.

Si tratta del primo vero segnale di sollievo dopo giorni di apprensione. Dettwiler, colpito in pista da José Antonio Rueda nel giro di ricognizione prima della gara della classe di minor cilindrata del Motomondiale, era stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale malese, dove i medici erano intervenuti per asportargli la milza a causa delle lesioni riportate. Le sue condizioni erano state considerate critiche fino a mercoledì, quando il team aveva fatto sapere che il peggio sembrava ormai alle spalle.

Poi un'altra buona notizia. "Noah è sveglio e comunica con la famiglia e i medici", ha infatti fatto sapere il CIP Green Power Team in una nota diffusa nella mattinata di venerdì. Le ultime radiografie hanno però evidenziato anche una frattura al collo, che costringerà il pilota a portare un collare cervicale per alcune settimane. Dettwiler dovrà inoltre sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla gamba sinistra, ma non è ancora chiaro se sarà operato in Malesia o dopo il rientro in Svizzera.

Nel comunicato, la squadra ha voluto ringraziare "il personale del Sepang International Circuit e del Kuala Lumpur Hospital per la professionalità e lo straordinario supporto", oltre a tutti i tifosi che in questi giorni hanno inviato messaggi di sostegno al pilota. Il pensiero del team è andato anche a José Antonio Rueda, coinvolto nell'incidente di Sepang: "Sappiamo che è un momento difficile anche per lui – si legge nella nota – e gli esprimiamo tutto il nostro sostegno".

Il futuro di Dettwiler, nonostante tutto, resta legato alle corse. Come annunciato da Paolo Simoncelli, il pilota svizzero entrerà a far parte della Sic58 Squadra Corse nella prossima stagione. Un segnale di speranza dopo giorni di paura, che oggi lasciano finalmente spazio alla parola più attesa: miglioramento.