Motore Ferrari impressionante, i rivali hanno fatto i conti: in Arabia Saudita non c’è storia La Ferrari cerca il bis dopo il successo nel Gp del Bahrain. Dopo la prima gara di F1 si esalta il motore della Ferrari che è favorita anche in Arabia Saudita.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari ha iniziato il Mondiale di Formula 1 in modo straordinario, in Bahrain ha vissuto un weekend perfetto. Leclerc ha dominato ed è leader del Mondiale per la prima volta in carriera. C'è stato poco tempo per festeggiare, perché nel prossimo weekend si corre il Gp dell'Arabia Saudita in cui la Ferrari è ancora la favorita, grazie al suo motore e ai lunghi rettilinei di Jeddah, e sono proprio i campioni del mondo (a livello piloti) della Red Bull che (almeno a parole) cede lo scettro a Leclerc e Sainz.

Helmut Marko, super consulente della Red Bull, in un'intervista a f1-insider.com, ha parlato dei problemi di Verstappen e Perez, appiedati da un problema con il carburante in Bahrain, e ha spiegato che la scuderia austriaca non è la migliore del lotto in assoluto: "Fondamentalmente siamo stati abbastanza veloci. Non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale nel momento decisivo. Torneremo in piena forza in Arabia Saudita e lotteremo per la vittoria. Ma la Ferrari ha un vantaggio molto grande".

Un vantaggio che all'interno del paddock è stato quantificato in quattro decimi di secondo al giro. In considerazione del disegno del tracciato di Jeddah, circuito veloce e con lunghi rettilinei, la potenza del Cavallino potrebbe avere un peso specifico ancora maggiore. È il pensiero che fanno trapelare i team avversari, che non si aspettano una gara molto diversa rispetto a quella che a aperto il Mondiale.

Guardando l'ordine d'arrivo del Gp del Bahrain si nota il dominio di vetture motorizzate Ferrari, ben cinque nella top ten, oltre a Leclerc e Sainz in zona punti anche la Haas di Magnussen e le due Alfa Romeo di Bottas e Zhou. E, come detto, le caratteristiche del tracciato di Jeddah dovrebbero favorire la Ferrari, che ha lavorato molto bene sul motore e sembra averlo fatto meglio rispetto a Red Bull e Mercedes.

Il team Principal della Haas, Gunther Steiner, ha già parlato di superiorità del propulsore Ferrari: "Penso che la Ferrari abbia il miglior motore. Questo dà loro molto credito, perché erano hanno dovuto prendere un sacco di m***a dalle persone per i loro risultati e hanno fatto bene i compiti".

Ma anche Pierre Gasly, pilota Alpha Tauri, ha parlato dei miglioramenti del motore Ferrari: "Sono decisamente forti e sono tornati alla potenza che avevano a fine 2019", mentre Bottas, che guida l'Alfa motorizzata Ferrari, ha detto: "Non se se c'è differenza tra i motori, ma è importante avere queste prestazioni". La risposta alle tante domande le darà la pista di Jeddah, ma intanto gli indizi sono pesanti e la Rossa di Maranello vuole il bis.