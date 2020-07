Il Mondiale 2020 di MotoGP non è iniziato bene per Valentino Rossi. Nel GP di Spagna a Jerez il pilota della Yamaha è infatti stato costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua M1 dopo una prima parte di gara anonima nella quale stazionava intorno alla decima posizione a causa della mancanza di grip degli pneumatici. Ma il nove volte campione del mondo nel corso della prima gara stagionale è stato protagonista anche di un episodio che ha fatto molto discutere, ossia la "scansata" sul tentativo di rimonta di Marc Marquez (con il quale in passato in pista ci sono state più volte scintille).

Ma è proprio il fenomeno di Tavullia a spiegare il perché di quel comportamento in pista così stranamente arrendevole: "Marquez veniva su molto forte, io invece ero molto lento ed ero in grande difficoltà – ha detto il 41enne pilota della Yamaha –. Non volevo creare problemi, quindi è stato naturale per me spostarmi. Non serviva a nulla tenerlo dietro".

Riguardo alla lotta per il titolo iridato alla luce dell'infortunio di Marc Marquez (che potrebbe rientrare a Brno per il terzo appuntamento del Mondiale) Valentino Rossi ha invece detto: "Se avesse solo rimediato uno zero (punti in classifica, ndr) sarebbe stato diverso, ma c'è una grande differenza perché si è infortunato. Gli auguro tutto il meglio, ma per il campionato sarà dura. Dovremo sapere quando tornerà. È difficile prevedere, ma Quartararo, Viñales e anche Dovizioso hanno una grande opportunità . Io? Sicuramente, ci proveremo questa settimana".