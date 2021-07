I motori non romberanno in Australia nemmeno nel 2021. Oltre al Gran Premio di Formula 1, in programma a Melbourne a novembre, è stato cancellato anche quello del campionato della MotoGP che doveva disputarsi nel meraviglioso tracciato di Phillip Island. La decisione degli organizzatori ha provocato un cambiamento nel calendario ed ha riportato nel circus il tracciato di Portimao. La notizia è stata annunciata dalla MotoGP:

Paul Little, presidente del tracciato dell'Australian Gran Prix ha detto:

Siamo terribilmente delusi dal fatto che, per il secondo anno consecutivo, i fan della MotoGP non saranno in grado di vedere i migliori piloti del mondo competere sul meraviglioso circuito di Phillip Island, compresi gli australiani Jack Miller nella classe MotoGP e Remy Gardner, attualmente leader del Campionato del Mondo Moto2. Siamo anche delusi per il nostro staff, i fornitori e i partner, così come per la comunità di Phillip Island e per l’industria del turismo che contava sulla spinta economica derivante dall’ospitare l’evento.