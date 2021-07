Anche nel 2021 il Gran Premio d'Australia di Formula 1 non si farà. Nonostante lo spostamento iniziale da marzo a novembre gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca, lo hanno fatto dopo un lungo dibattito e hanno dato l'annuncio con questo tweet. "Siamo dispiaciuti nell'annunciare che il Gran Premio d'Australia 2021 è stato cancellato a causa delle restrizione dovute alle restrizione della pandemia Covid-19". Ora bisognerà velocemente un nuovo tracciato che riempia il buco creato da Melbourne, che spera di rientrare nel 2022.

GP di Melbourne fuori dal calendario per la seconda volta

Con largo anticipo dunque gli organizzatori del GP d'Australia annunciano la cancellazione della gara, una brutta notizia per gli appassionati che anche quest'anno non potranno seguire un appuntamento che ha spesso regalato grandi emozioni. La gara australiana è in calendario dal 1985, ma è dal 1996 che si corre a Melbourne e lo si è fatto ininterrottamente fino al 2019, mentre scorso anno la gara è stata oggetto di polemiche. Perché i piloti volarono in Australia pensando di disputare la prima gara del campionato, che venne annullata a poche ore dall'inizio delle libere del venerdì, con alcuni piloti che avevano già preso l'aereo e stavano tornando a casa. Era il mese di marzo e in tutto il mondo si stavano facendo seriamente i conti con la pandemia.

Stati Uniti o Bahrain bis al posto dell'Australia

Adesso bisogna capire cosa succederà nel calendario del Mondiale di Formula 1. Sicuramente le gare saranno 23 quindi ne serve un'altra da inserire, quella che materialmente prenderà il posto di Melbourne. Difficile fare delle previsioni, perché se dovesse essere cancellato anche il GP del Giappone di Suzuka ci potrebbero essere degli spostamenti nelle gare autunnali. Al momento le ipotesi principali per la sostituzione dell'Australia sono rappresentate da una gara bis negli Stati Uniti o in Bahrain, ma non sono da escludere, rimodellando il calendario, gli eventuali ritorni del Mugello o del Nurburgring.