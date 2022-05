MotoGP oggi, orari TV GP Spagna a Jerez su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle ore 14:00 la partenza della gara della MotoGP del GP di Spagna 2022 sul circuito di Jerez de la Frontera: gli orari e dove vederla in diretta TV su TV8 e Sky. Pole position per Bagnaia che in griglia di partenza precede Quartararo e Aleix Espargaro.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP fa tappa sul circuito di Jerez de la Frontera dove è in programma la gara del GP di Spagna, sesto appuntamento del Motomondiale 2022. L'orario della partenza è fissato alle ore 14:00. La gara spagnola della classe regina si può seguire in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

Dopo il convincente successo di Portimao il campione del mondo in carica Fabio Quartararo si candida al ruolo di favorito pur partendo dal 2ª casella della griglia di partenza che vede scattare in pole l'italiano della Ducati Pecco Bagnaia. Aleix Espargaro con l'Aprilia parte invece dalla 3ª posizione, davanti a Jack Miller e Marc Marquez che tenta di scacciare gli spettri del passato tornando sulla pista in cui nel 2020 è iniziato il lungo calvario fisico che ha compromesso le sue ultime due stagioni.

Gli orari TV del MotoGP GP Spagna, a che ora inizia la gara di oggi

L'orario della gara di MotoGP oggi a Jerez è fissato per le 14.00, come da consuetudine: per quanto riguarda gli orari TV invece il collegamento per il pre-gara su Sky e TV8 si apre alle ore 13:15. Nell'ultima gara della top-class disputata sul tracciato spagnolo, lo scorso anno, a trionfare è stato Jack Miller che ha preceduto gli italiani Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. La gara sarà preceduta dal warm up, alle ore 8.55, e dalle gare di Moto 3 alle 11 e Moto 2 alle 12.20.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Jerez

Come per gli altri appuntamenti del Motomondiale 2022 anche la gara della MotoGP del GP di Spagna è trasmessa in diretta TV da Sky. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la corsa della top class sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP HD (rispettivamente 201 e 208 del decoder satellitare) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Il GP di Jerez si potrà seguire anche in streaming tramite SkyGo e, previa sottoscrizione del pass, su NOW. Eccezionalmente oggi è inoltre possibile vedere la gara della MotoGP in diretta tv e live streaming gratis anche in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che sul suo sito online.