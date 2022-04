Magica pole di Bagnaia a Jerez, che duello con Quartararo: griglia di partenza MotoGP GP Spagna 2022 Prima pole position dell’anno per Pecco Bagnaia, che a Jerez ha strappato il primo posto nella griglia di partenza del GP di Spagna 2022 a Quartararo per 453 millesimi.

A cura di Vito Lamorte

Pecco Bagnaia si prende la pole position a Jerez de la Frontera. Nelle qualifiche del GP Spagna 2022 il pilota della Ducati battendo Fabio Quartararo di 453 millesimi. È la prima pole dell'anno per il classe 1997. Prestazione mostruosa in qualifica per il centauro di Torino e la gara si presenta a dir poco scoppiettante. Quartararo sembra davvero molto solido sul passo anche con le gomme usate e la lotta per il primo posto del podio sarà davvero apertissima domani.

Bagnaia è il quarto italiano in pole a Jerez nella top-class: prima di lui Max Biaggi, nel 2000; Loris Capirossi, nel 2003 e 2006; e Valentino Rossi, che è partito 5 volte dal primo posto dal 2001 al 2016 e detiene il record del circuito con Jorge Lorenzo.

Con il record della pista Pecco Bagnaia ha spezzato il duopolio di pole Honda/Yamaha a Jerez che durava da 16 anni: l’ultima pole position non siglata da Honda o Yamaha risaliva al 2006 ed era stata messa a segno ugualmente dalla Ducati di Capirossi.

A completare la prima fila c'è Aleix Espargarò con l’Aprilia. Complessivamente è stata una buona qualifica per la Ducati, visto che Jack Miller e Johann Zarco si piazzano in seconda fila e intervallati da Marc Marquez. Un buon ottavo posto per Marco Bezzecchi, mentre si è piazzato 11° Enea Bastianini, che partirà dalla quarta fila.

Queste le prime parole di Bagnaia dopo la pole a Jerez: "Sono davvero contento di essere riuscito a fare la gara di Portimao, mi ha riportare ad avere questo feeling. Meglio di così non potevo fare l'ultimo settore, la 11 e la 12 le ho fatto molto bene, sono contento, finalmente iniziamo a raccogliere frutti del tanto lavoro fatto fino ad ora".

La griglia di partenza MotoGP GP Spagna 2022

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Aleix Espargarò (Aprilia)

4. Jack Miller (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Johann Zarco (Ducati)

7. Takaaki Nakagami (Honda)

8. Marco Bezzecchi (Ducati)

9. Joan Mir (Suzuki)

10. Jorge Martin (Ducati)

11. Enea Bastianini (Ducati)

12. Maverick Vinales (Aprilia)

13. Pol Espargarò (Honda)

14. Alex Rins (Suzuki)

15. Brad Binder (KTM)

16. Franco Morbidelli (Yamaha)

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18. Remy Gardner (KTM)

19. Luca Marini (Ducati)

20. Stefan Bradl (Honda)

21. Miguel Oliveira (KTM)

22. Alex Marquez (Honda)

23. Andrea Dovizioso (Yamaha)

24. Lorenzo Savadori (Aprilia)

25. Darryn Binder (Yamaha)