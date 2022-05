MotoGP oggi, orari TV GP Italia al Mugello su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Alle 14:00 di oggi è fissato l’orario di partenza della gara della MotoGP del GP d’Italia 2022 sul circuito del Mugello: dove vederla in diretta TV su TV8 e Sky. Pole position per Fabio Di Giannantonio che in griglia di partenza precede Marco Bezzecchi e Luca Marini.

A cura di Michele Mazzeo

Tutto pronto al Mugello per la gara della MotoGP del GP d'Italia, ottavo round della classe regina del Motomondiale 2022, in programma oggi sul circuito toscano. L'orario della partenza è fissato alle ore 14:00. La corsa sul tracciato italiano si può vedere in diretta TV su TV8 e su Sky. Il leader del Mondiale Fabio Quartararo parte in sesta posizione appena dietro a Pecco Bagnaia, il rookie del team Gresini Fabio Di Giannantonio è invece in pole position dopo le qualifiche di ieri, al suo fianco in griglia di partenza ci sono i due piloti della VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Scatta invece dalla 11ª casella Marc Marquez autore di una spaventosa caduta in qualifica prima di annunciare una nuova operazione al braccio destro che lo terrà nuovamente a lungo fuori dalle piste.

Gli orari TV del MotoGP GP Mugello, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della MotoGP del GP d'Italia al Mugello di oggi inizia al tradizionale orario delle ore 14.00: per quanto concerne gli orari TV invece il collegamento pre-gara su Sky e TV8 si apre alle ore 13:15, ossia quarantacinque minuti prima della partenza. La corsa della classe regina sul circuito del Mugello sarà preceduta dal warm-up, alle ore 9:40, e dalle gare della Moto 3 alle 11 e della Moto 2 alle 12:20.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara del Mugello

La gara della MotoGP del GP d'Italia è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. La corsa del Mugello della top-class del Motomondiale si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, se in possesso del pass sport, anche su NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi in diretta TV e in live streaming gratis anche in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che sul sito online.