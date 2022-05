Brutta caduta per Marquez durante le qualifiche al Mugello, la moto prende fuoco: bandiera rossa Brutta caduta per Marc Marquez durante le qualifiche della MotoGp al Gp d’Italia al Mugello. In curva il pilota spagnolo della Honda sbanda pericolosamente e la moto prende fuoco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Brutta caduta per Marc Marquez durante le qualifiche della MotoGp al Gp d'Italia al Mugello. In curva il pilota spagnolo della Honda sbanda pericolosamente e sbatte sull'asfalto con violenza ribalzando nella ghiaia. La paura è tanta, specie per gli acciacchi fisici dovuti allo stesso Marquez negli ultimi periodi, anche perché una volta caduta la moto di Marquez ha preso fuoco facendo spaventare tutti. Gli addetti alla pista entrano subito per pulire il tracciato dai detriti e quindi è stata subito bandiera rossa.

Marquez è andato subito via a bordo di un motorino in direzione dei suoi box ma non si riusciva a spiegare come fosse caduto. Una macchia d'olio avrebbe provocato la caduta del pilota spagnolo anche se la pioggia di qualche minuto prima sicuramente ha tratto in inganno lo stesso pilota della Honda. Tanta paura per lui che forse ha forzato troppo con le slick. High-side in curva 2 e moto a fuoco. Le telecamere hanno ripreso il Cabroncito incredulo ai box dato che ancora non riusciva a spiegarsi come fosse stato possibile cadere.

Dopo un po' di tempo Marquez rientra in pista per un giro di controllo prima di rientrare ai box per capire quale tipo di gomme usare. Alla fine la Honda ha deciso di puntare su delle slick nuove invece di quelle usate adoperate proprio per il giro di prova immediatamente dopo la caduta. Le qualifiche sono poi riprese ma è chiaro che tutti gli occhi erano puntati su Marquez che negli ultimi tempi ha vissuto diversi momenti difficili dovuti proprio alle condizioni fisiche che ne hanno messo a repentaglio anche la carriera.

Lo spagnolo è comunque voluto rientrare in pista una volta appurata la sua condizione. Fortunatamente nulla di preoccupante per lui ma l'immagine della moto che va a fuoco ha fatto spaventare tutti proprio nel momento decisivo delle qualifiche in Q2. Sta di fatto che Marquez è rimasto comunque fermo nei box, probabilmente in attesa di un nuovo tentativo con gomme morbide. Strategia allo stato puro. Lo spagnolo è infatti poi ripartito a 5 minuti dal termine delle qualifiche.