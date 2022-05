Prima fila tutta italiana per il GP del Mugello! Di Giannantonio in pole, poi Bezzecchi e Marini Le qualifiche del Gran Premio di MotoGP d’Italia al Mugello hanno premiato Fabio Di Giannantonio. Conquista la pole position lasciandosi alle spalle di Bezzecchi 2° e Marini 3° con tre italiani davanti a tutti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fabio Di Giannantonio conquista la pole position al Gp di MotoGp al Mugello. Già nelle Q1 è stato proprio Di Giannantonio a volare alla Q2 con un tempo di 1:47.219 lasciandosi alle spalle il secondo, Marc Marquez a 75 millesimi, poi Miller e Pirro che completano la griglia dei primi quattro. Eliminati Miller, Rins, Mir, Morbidelli, Vinales e Dovizioso che chiuderanno la griglia al Mugello. Nelle Q2 il ritmo però è stato totalmente diverso con un Zarco scatenato, quasi da record in tutti e 3 i settori chiudendo in 1:46.875 ed è primo per 32 millesimi su Di Giannantonio.

Nel frattempo le qualifiche sono state caratterizzate anche da una brutta caduta da parte di Marc Marquez, la sua moto prende fuoco e lo spagnolo è costretto ad andare ai box prima di rientrare in pista a 5 minuti dal termine. Ma quanto tutto sembra deciso Bagnaia vola nel T1 e T2 con 164 millesimi di record, al T3 sono 293 e chiude in prima posizione in 1:46.471 davanti a Bezzecchi e Luca Marini. Ma il caos è totale e la lotta al millesimo è totale. Alla fine a conquistare la pole position è Fabio Di Giannantonio con Bezzecchi secondo e Marini terzo. Quinto posto per Bagnaia, sesto Quartararo che limita i danni, poi settimo Aleix Espargarò, decimo Bastianini e 12° Marquez.

MotoGP d'Italia al Mugello, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini); 2. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46); Luca Marini (Ducati Team VR46)

2ª Fila: 4. Johann Zarco (Ducati Team Pramac); 5. Francesco Bagnaia (Ducati); Fabio Quartararo (Yamaha)

3ª Fila: 5. Aleix Espargaro (Aprilia); 6. Takaaki Nakagami (Honda Team LCR); Pol Espargaro (Honda)

4ª Fila: 10. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 11. Marc Marquez (Honda); 12. Jack Miller (Ducati)

5ª Fila: 13. M. Pirro (Ducati); 14. J. Martin (Ducati): 15. Miguel Oliveira (KTM)

6ª Fila: 16. Brad Binder (KTM); 17. Joan Mir (Suzuki); 18. Alex Marquez (Honda Team LCR)

7ª Fila: 19. Remy Gardner (KTM Tech3); 20. Darryn Binder (Yamaha WithU); 21. Rins (Suzuki)

8ª Fila: 22. Savadori (Aprilia); 23. Franco Morbidelli (Yamaha); 24. Maverick Vinales (Aprilia)

9ª Fila: 25. Raul Fernandez (KTM Tech3); 26. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2:

F. DI GIANNANTONIO 1:46.156 M. BEZZECCHI +0.088 L. MARINI +0.171 J. ZARCO +0.227 F. BAGNAIA +0.315 F. QUARTARARO +0.350 A. ESPARGARO +0.351 T. NAKAGAMI +0.405 P. ESPARGARO +0.511 E. BASTIANINI+0.523

Q1: