MotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole

La MotoGP torna in pista oggi per la gara del GP del Giappone a Motegi: si riparte dalla vittoria di Pecco Bagnaia nella Sprint Race di ieri. L'orario della partenza è fissato alle 07:00: Bagnaia in pole mentre il suo compagno di squadra Marc Marquez, che oggi può conquistare la matematica certezza del titolo iridato, partirà dalla terza casella della griglia di partenza dietro anche la sorprendente Honda di Joan Mir. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita.

Primo match point per il titolo mondiale dunque per Marc Marquez che se al termine della corsa di oggi avrà perso meno di 6 punti dal fratello Alex si laureerà campione del mondo per la nona volta eguagliando i titoli vinti in carriera nel Motomondiale da Valentino Rossi.

A che ora inizia il GP Giappone di MotoGP: gli orari TV

Questi gli orari TV del GP del Giappone del Motomondiale 2025, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Motegi sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Domenica 6 ottobre

02:40 – 02:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

04:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 11:05)

05:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 12:20)

07:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 14:05)

MotoGP in TV su TV8 e Sky: dove vedere la gara in diretta e streaming

Tutti i weekend di gara del Mondiale 2025 della MotoGP saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP del Giappone prove libere, qualifiche, sprint race e gara saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire la gara anche su NOW.

Le corse delle tre classi del Motomondiale di scena a Motegi si possono vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che trasmetterà in differita le gare del Gran Premio del Giappone di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire le gare del round stagionale del Motomondiale sul circuito giapponese anche in streaming gratis sul sito tv8.it.

La griglia di partenza del GP del Giappone di MotoGP

1ª FILA: 1. Francesco Bagnaia (Ducati), 2. Joan Mir (Honda), 3. Marc Marquez (Ducati)

2ª FILA: 4. Pedro Acosta (KTM), 5. Fabio Quartararo (Yamaha), 6. Franco Morbidelli (VR46 Ducati)

3ª FILA: 7. Luca Marini (Honda), 8. Alex Marquez (Gresini Ducati), 9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4ª FILA: 10. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), 11. Johann Zarco (LCR Honda), 12. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati)

5ª FILA: 13. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), 14. Jack Miller (Pramac Yamaha), 15. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati)

6ª FILA: 16. Miguel Oliveira (Pramac Yamaha), 17. Jorge Martin (Aprilia), 18. Brad Binder (KTM)

7ª FILA: 19. Alex Rins (Yamaha), 20. Takaaki Nakagami (LCR Honda), 21. Enea Bastianini (Tech 3 KTM)

8ª FILA: 22. Somkiat Chantra (LCR Honda), 23. Maverick Vinales (Tech 3 KTM)