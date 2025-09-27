Bagnaia rinasce a Motegi: Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati, Marc Marquez secondo

Da pilota in crisi nerissima, che faceva fatica a piazzarsi addirittura nei primi 10 della MotoGP, a trionfatore nella Sprint Race di Motegi in Giappone: niente mezze misure per Pecco Bagnaia, che dall'altra parte del mondo si è riscoperto campione. Il 28enne torinese prima ha stampato la pole position nella notte, col nuovo record della pista (1'42″911), poi ha letteralmente dominato la gara breve del weekend. Bagnaia è stato al comando dal via alla bandiera a scacchi, scavando un gap mai colmato da chiunque altro. Al secondo posto si è classificato Marc Marquez, per la doppietta Ducati ufficiale, ha chiuso il podio Pedro Acosta.

Bagnaia torna alla vittoria dopo quasi un anno: Pecco domina la Sprint Race in Giappone

Bagnaia non vinceva da Barcellona 2024, le nuvole nere che lo accompagnavano da mesi, i dubbi su presente e futuro – mentre il compagno di scuderia volava verso il Mondiale di MotoGP (domani arriverà probabilmente la matematica certezza per Marc Marquez) – sono spariti all'improvviso, mentre è magicamente ricomparso il feeling con la sua Desmosedici, soprattutto in staccata, che era diventata quasi un incubo quest'anno per Pecco.

Il due volte campione del mondo della classe regina ha vinto in carrozza a Motegi: partito dalla pole, ha tenuto la testa alla prima curva, non mollandola più e aumentando via via il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle, Marquez ha rimontato nel finale con apparente facilità, passando prima Mir e poi Acosta, per chiudere secondo a 1'842, davanti al giovane connazionale della KTM.

L'ordine d'arrivo vede poi Mir quarto, Morbidelli quinto, Quartararo sesto, Marini settimo, Raul Fernandez ottavo, Ai Ogura nono e Alex Marquez decimo. Brutta caduta per Bezzecchi e Martin in avvio di gara, un po' di preoccupazione per lo spagnolo – appena rientrato dopo il lungo calvario – che una volta rialzatosi si toccava la spalla. Domenica appuntamento con la gara lunga a Motegi: Bagnaia partirà ancora davanti a tutti, in prima fila con lui Joan Mir e Marc Marquez.