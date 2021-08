MotoGP oggi in diretta TV su TV8, Sky e DAZN, orari GP Stiria e dove vederlo Domenica 8 agosto alle ore 14 parte la gara del GP di Stiria di MotoGP sul circuito del Red Bull Ring, decimo appuntamento del Mondiale 2021. Pole position per lo spagnolo Jorge Martin che in prima fila partirà con Bagnaia e Quartararo. Il GP di MotoGP sarà trasmesso in TV su Sky e in chiaro su TV8, in streaming su DAZN e SkyGo.

A cura di Alessio Morra

Domenica 8 agosto 2021 alle ore 14 sul circuito di Spielberg torna la MotoGP con il GP di Stiria, decimo appuntamento del Motomondiale 2021. In TV la gara si potrà seguire su Sky, DAZN e TV8. Nella settimana in cui Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dell'attività a fine stagione, riparte MotoGP, che dopo essersi presa una lunga pausa estiva nel mese di agosto vivrà ben tre gare. Oggi si corre in Austria il Gran Premio di Stiria e dalla pole position a sorpresa scatterà lo spagnolo Jorge Martin che si è messo alle spalle Pecco Bagnaia e Quartararo, il leader del Mondiale. Seconda fila per Miller, Mir e Zarco. Marquez scatterà dalla terza fila, Valentino Rossi si è classificato al 17° posto, poco meglio la wild card Dani Pedrosa, di ritorno dopo quasi tre anni di assenza.

Orari TV MotoGP Stiria al Red Bull Ring: a che ora inizia la gara

Il Gran Premio di Stiria di MotoGP inizia alle ore 14.00. Dopo il giro di formazione si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza del circuito austriaco di Spielberg, dove lo scorso anno nella prima edizione del Gran Premio di Stiria vinse a sorpresa il portoghese Miguel Oliveira, su KTM.

MotoGP in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Stiria al Red Bull Ring

La gara del GP di Stiria della MotoGP 2021 sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che manderà in onda il Gran Premio numero 10 della stagione sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP). Il GP di Stiria, la prima delle due gare austriache di questo campionato 2021, si potrà seguire anche in diretta streaming sia tramite SkyGo che su DAZN e Now. Inoltre sarà possibile vedere anche in chiaro il GP di Stiria, ma in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, dalle ore 19.15.