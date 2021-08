Griglia di partenza MotoGP GP Stiria: Martin in pole dopo le qualifiche: Bagnaia 2°, Rossi 17° Jorge Martin conquista la pole position del GP di Stiria un Austria sul circuito Red Bull Ring di Spielberg, decimo round della MotoGP 2021 dopo un mese di stop. Il pilota della Ducati Parma ha fatto un giro pazzesco piazzandosi davanti a Bagnaia arrivato secondo e Fabio Quartararo che ha conquistato la terza posizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin conquista la pole position del GP di Stiria un Austria sul circuito Red Bull Ring di Spielberg, decimo round della MotoGP 2021 dopo un mese di stop. Lo spagnolo conquista la sua seconda pole in MotoGP dopo quella centrata nel secondo appuntamento in Qatar. Il pilota della Ducati Pramac ha fatto un giro pazzesco piazzandosi davanti a Bagnaia arrivato secondo e Fabio Quartararo che ha conquistato la terza posizione. Il team di Borgo Panigale si gode la 48^ pole in top-class, la 4^ quest'anno. In seconda fila ci sono altre due Ducati: 4° Miller, 6° Zarco. Bene l'Aprilia con Aleix Espargaró, che partirà 7°. Marc Marquez 8°, nonostante una caduta nel finale del Q2. Buonissimo l'ultimo giro di Fabio Quartararo che aveva fatto un giro da pole position nel finale, ma gli è stato cancellato il crono per essere andato oltre i limiti della pista.

In seconda fila ci sono invece Jack Miller, Joan Mir su Suzuki e Johann Zarco. Aleix Espargarò con l’Aprilia apre la terza fila con Marc Marquez su Honda (nonostante la caduta durante le qualifiche) e Maverick Vinales con l’altra Yamaha ufficiale. Dietro poi Takaaki Nakagami, Alex Marquez e Miguel Oliveira. Scatterà dalla diciassettesima casella Valentino Rossi, che con la Yamaha del team Petronas SRT non ha superato il Q1 nonostante un buon passo nella prima parte di gara. Non benissimo nemmeno per la wild card Dani Pedrosa, che però con la KTM partirà quattordicesimo. Diciottesimo Luca Marini e ventesimo Enea Bastianini, a precedere gli altri connazionali Lorenzo Savadori e Danilo Petrucci.

A sorprendere però è stato soprattutto Jorge Martin che ha conquistato la pole con un tempo davvero impressionate. Il pilota della Ducati Pramac ha centrato un tempo di 1'22″994 che rappresenta anche la nuova media record al Red Bull Ring: 187,300 km/h (record precedente: 1'23″027, Marquez 2019 a 187,225 di media). Grande soddisfazione anche per Bagnaia al termine di queste qualifiche: "Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro – ha sottolineato al termine della gara – Non sarà facile questo weekend, non ho corso qui l'anno scorso, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio ma poi già questa mattina abbiamo fatto un grande passo avanti".