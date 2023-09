MotoGP GP India 2023, i risultati delle prove libere: chi va direttamente in Q2 dopo FP1 e FP2 Risultati e classifiche delle prove libere del GP d’India della MotoGP 2023: chi si è qualificato direttamente alla Q2 delle qualifiche dopo FP1 e FP2. Brillano i piloti del team VR46 Marini e Bezzecchi, bene le Aprilia e Marc Marquez, Bagnaia fatica ma alla fine riesce ad entrare in top-10.

A cura di Michele Mazzeo

Per la prima volta nella sua storia la MotoGP ha fatto tappa sul Budd International Circuit di Nuova Delhi per le prime due sessioni di prove libere che hanno aperto il weekend del GP d'India 2023. A brillare nelle FP1 e nelle FP2 sono stati i piloti del Team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini che hanno piazzati i migliori tempi nelle due sessioni (nella prima il riminese, nella seconda il fratello di Valentino Rossi). Entrambi riescono a staccare il pass per accedere direttamente nella Q2 delle qualifiche in programma al sabato.

Sembrano trovarsi a proprio agio su questa pista inedita per tutti sia le Aprilia (con Aleix Espargaro e Maverick Vinales entrambi in top-10) che Marc Marquez che con la sua Honda ha chiuso al quarto posto nella classifica dei tempi delle FP2 dopo aver piazzato la seconda miglior prestazione cronometrica nelle FP1. Senza problemi anche il primo sfidante per il titolo Jorge Martin che chiude 2° a soli 8 millesimi dal record piazzato da Marini. Qualche problema di adattamento alla nuova pista invece per il leader del Mondiale Pecco Bagnaia che solo in extremis è riuscito a piazzare un tempo per entrare tra i migliori dieci nella seconda e decisiva sessione di prove libere.

MotoGP GP India 2023, risultati e classifica dei tempi delle FP1

M. Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) 01:45.990 M. Marquez (Repsol Honda Team) +0.139 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.320 R. Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP Team) +0.381 M. Viñales (Aprilia Racing) +0.488 J. Zarco (Prima Pramac Racing) +0.586 L. Marini (Mooney VR46 Racing Team) +0.619 J. Martin (Prima Pramac Racing) +0.620 F. Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) +0.788 J. Mir (Repsol Honda Team) +0.815 A. Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) +0.837 T. Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) +0.976 A. Espargaro (Aprilia Racing) +0.984 A. Marquez (Gresini Racing MotoGP) +1.027 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +1.060 J. Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +1.381 M. Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) +1.429 P. Espargaro (GASGAS Factory Racing Tech3) +1.490 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.524 M. Pirro (Ducati Lenovo Team) +2.038 F. Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) +2.115 S. Bradl (LCR Honda CASTROL) +2.755

MotoGP GP India 2023, risultati e classifica dei tempi delle FP2

L. Marini (Mooney VR46 Racing Team) 01:44.782 J. Martin (Prima Pramac Racing) +0.008 A. Espargaro (Aprilia Racing) +0.051 M. Marquez (Repsol Honda Team) +0.335 M. Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) +0.420 M. Viñales (Aprilia Racing) +0.431 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.498 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.509 J. Zarco (Prima Pramac Racing) +0.523 J. Mir (Repsol Honda Team) +0.550 F. Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) +0.624 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.757 A. Marquez (Gresini Racing MotoGP) +0.768 F. Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.794 A. Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) +0.807 R. Fernandez (CryptoDATA RNF MotoGP Team) +0.930 M. Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) +1.081 J. Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +1.179 P. Espargaro (GASGAS Factory Racing Tech3) +1.329 S. Bradl (LCR Honda CASTROL) +1.494 T. Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) +1.528 M. Pirro (Ducati Lenovo Team) +1.791

I qualificati alla Q2 delle qualifiche del GP d'India dopo le prove libere

J. Martin (Prima Pramac Racing)

A. Espargaro (Aprilia Racing)

M. Marquez (Repsol Honda Team)

M. Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team)

M. Viñales (Aprilia Racing)

F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

L. Marini (Mooney VR46 Racing Team)

F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

J. Zarco (Prima Pramac Racing)

J. Mir (Repsol Honda Team)