MotoGP GP India 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP d’India della MotoGP 2023 che si disputa sul circuito di Buddh dal 22 al 24 settembre: ecco il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato indiano che ospita la tredicesima tappa stagionale del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di sosta la MotoGP torna in pista per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 e lo fa su un tracciato del tutto inedito: da venerdì 22 a domenica 24 settembre infatti il Motomondiale è di scena sul circuito Buddh per il GP d'India. Il programma del primo Gran Premio indiano per la classe regina, risolti i problemi che ne avevano messo a rischio lo svolgimento, è quello tradizionale: si parte venerdì con le prime due sessioni di prove libere (le FP1 senza tempi cronometrati e le FP2 che invece stabiliranno chi accederà direttamente al Q2 delle qualifiche), si prosegue sabato mattina con le Libere 3 e le qualifiche con Q1 e Q2, nel pomeriggio c'è quindi la Sprint Race, e si chiude infine domenica con la gara.

Causa fuso orario, gli orari delle varie sessioni sulla pista indiana non saranno quelli canonici, mentre il palinsesto non sarà modificato per quanto riguarda la diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8. Tanti i temi che infuocano il paddock della MotoGP alla vigilia del GP dell'India dove Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi dovrebbero essere nuovamente al 100% dopo aver corso epicamente in condizioni non perfette nell'ultimo round di Misano dominato da Jorge Martin. Fin dalle libere del venerdì bisognerà vedere come la Ducati e le principali rivali stagionali Aprilia e KTM si adatteranno ad una pista nuova per tutti. Da tenere d'occhio anche Marc Marquez al centro di rumors di mercato per un possibile addio anticipato alla Honda.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP d'India della MotoGP 2023 si aprirà venerdì 22 settembre alle ore 07:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 70 minuti. Le Libere 1 della classe regina sul circuito Buddh di Greater Noida saranno precedute dalle FP1 di Moto3 (dalle 05:30 alle 06:20) e da quelle della Moto2 (dalle 06:35 alle 07:30). Nella tarda mattinata italiana i piloti della classe regina torneranno sulla pista indiana per le FP2 (che con il nuovo regolamento sono le uniche a decretare i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche) il cui inizio è fissato alle ore 12 e che dureranno 70 minuti. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe della Moto3 e della Moto2.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul Buddh International Circuit per i piloti della MotoGP riprenderà poi sabato 23 settembre alle ore 07:10 (ora italiana) quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 07:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 08:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP d'India. Per la Moto3 e la Moto2 invece le FP3 cominciano rispettivamente alle 05:40 e alle 06:25 e le qualifiche alle 9:50 e alle 10:45.

La Sprint Race al sabato mattina

Nella tarda mattinata italiana di sabato 23 settembre sul circuito di Buddh andrà in scena la tredicesima Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara da 12 giri del GP d'India che assegna i punti iridati ai primi nove classificati è fissata infatti quando in Italia saranno le ore 12:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP d'India, tredicesimo round del Mondiale della MotoGP 2023, andrà in scena domenica 24 settembre con la gara integrale che assegna il maggior numero di punti iridati. Il warm-up è alle 07:40 mentre la partenza della gara della classe regina sul Buddh International Circuit è fissata alle ore 12:00. Questo difatti l'orario italiano in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato indiano per disputare la tredicesima gara stagionale. Alle 09:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 10:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito di Buddh

Per la prima volta nella storia della MotoGP quest'anno si corre il GP d'India sul Buddh International Circuit situato a Greater Noida non molto distante da Nuova Delhi omologato proprio a ridosso dell'inizio del weekend di gara. Quello indiano è un tracciato di 4,96 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1006 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il Buddh International Circuit è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono nove per un totale di 41 secondi al giro. Delle nove frenate sei sono considerate altamente impegnative per i freni, due sono di media difficoltà mentre la restante è scarsamente impegnativa. La staccata alla curva 5 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 335 km/h ed entrano in curva a 71 km/h dopo 6,5 secondi di decelerazione.