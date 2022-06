MotoGP, GP Catalunya prove libere 2: dominio Aprilia a Barcellona, Espargaro 1° davanti a Vinales Volano i piloti dell’Aprilia nella seconda sessione di prove libere del GP della Catalogna della MotoGP: Aleix Espargaro è il più veloce davanti al compagno Maverick Vinales. Enea Bastianini è il migliore delle Ducati precedendo Bagnaia. Ottavo Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

A svettare nella seconda sessione di prove libere del GP della Catalogna della MotoGP è l'Aprilia con Aleix Espargaro che sul circuito di Barcellona è risultato il più veloce in pista dell'intera giornata con il suo 1:39.402 chiudendo davanti al compagno di squadra Maverick Vinales secondo staccato di tre decimi. I due alfieri della casa di Noale in queste FP2 hanno preceduto Enea Bastianini del team Gresini che si conferma così il miglior pilota Ducati al termine del venerdì.

Quarto tempo per Pecco Bagnaia che con la sua Desmosedici precede l'alfiere del team Pramac Jorge Martin, Brad Binder su KTM e Jack Miller che con la sua Ducati ufficiale si migliora rispetto al mattino. Si migliora anche il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica iridata Fabio Quartararo che termina con l'ottavo crono. A chiudere la top 10 di queste FP2 lo spagnolo della Suzuki Alex Rins (uno degli unici tre piloti insieme ai due rookie della KTM Tech3 Raul Fernandez e Remy Gardner a non essersi migliorato rispetto alla sessione mattutina) e l'italiano della Yamaha Franco Morbidelli.

Appena fuori dai primi dieci gli altri tre giovani rappresentanti del Belpaese con Fabio Di Giannantonio 13° che precede i due alfieri del Team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini che chiudono rispettivamente con il 14° e il 15° crono di giornata.

La classifica delle prove libere 2 del GP della Catalogna della MotoGP a Barcellona