Il Mondiale 2020 della MotoGP si sta preparando a vivere la parte finale del campionato, ma con i diversi annunci arrivati negli ultimi giorni (l'ufficialità del passaggio di Valentino Rossi in Petronas e di Pecco Bagnaia in Ducati su tutti) i riflettori sono già puntati sul 2021. Le trattative sono ancora aperte ma, nonostante alcune squadre hanno preferito muoversi con cautela, i movimenti di mercato già definiti hanno coinvolto la maggior parte dei team della classe regina del Motomondiale.

Al via nella prossima stagione vedremo infatti sia diversi volti nuovi che arriveranno dalla Moto2, che tante vecchie conoscenze della top-class con una nuova moto in un nuova nuova squadra, ma anche qualche illustre protagonista della MotoGP dell'ultimo decennio restare fuori dallo schieramento (al momento sia Andrea Dovizioso che Cal Crutchlow sono senza squadra per il prossimo anno).

Degli undici team in griglia di partenza soltanto due (Aprilia, ed LCR) devono ancora sciogliere le riserve su chi andrà ad occupare la sella rimasta libera (anche se Aprilia in realtà sta aspettando la sentenza sul "caso-doping" di Andrea Iannone per capire se potrà contare o meno su di lui). Di seguito lo stato attuale delle diverse squadre in vista della stagione 2021:

Come saranno le squadre della MotoGP nel 2021