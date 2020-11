Novità importanti per quanto riguarda il mercato dei piloti. Nel 2021 Luca Marini approderà in MotoGP, in virtù dell'ufficialità dell'accordo con la Ducati. Il classe 1997 di Urbino porterà i colori dello Sky Racing Team VR46 all’interno del Team Esponsorama Racing. Una bella notizia dunque per quello che è uno dei talenti dell'Italia delle due ruote. Novità anche in Moto 2, con Bezzecchi che sarà il compagno di scuderia di Celestino Vietti.

Luca Marini è pronto per il grande salto. Il pilota italiano nella prossima stagione gareggerà in MotoGP. Toccherà a lui guidare la Ducati Desmosedici GP di Esponsorama Racing con i colori del binomio Sky-VR46. Il classe 1997 potrà contare anche su diversi componenti della sua squadra, nell'approdo nella categoria regina. Una conferma dell'eccezionale crescita del ragazzo urbinate che completa così il suo percorso di crescita, pronto a confermarsi anche in MotoGP. Un'iniezione di entusiasmo e fiducia anche in vista del finale di stagione per Marini che occupa attualmente il terzo posto nella classifica generale di Moto 2. Ufficializzata anche la presenza al suo fianco nella prossima stagione, dell'altro giovane talento azzurro Enea Bastianini.

Ruben Xaus, Manager di Avintia Racing ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Sono fiero di questo team e di ciò che sta facendo negli ultimi tempi. Avere poi due ragazzi grintosi ed italiani in squadra è grandioso. Da direttore sportivo cercherò di fare il massimo per la squadra. Sono piloti giovani, che possono imparare molto in fretta". Nel frattempo novità importanti anche in Moto2 con la conferma per Marco Bezzecchi, che dividerà il box dello Sky Racing Team VR46 con Celestino Vietti Ramus promosso nella categoria intermedia