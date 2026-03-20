Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio del Brasile: dove vedere qualifiche, sprint e gare

Tutti gli orari tv italiani del GP del Brasile MotoGP 2026: prove libere, qualifiche, Sprint e gare a Goiania. Dove vederle in diretta su Sky e Now e in chiaro su TV8.

Dopo un paio di settimane di break torna la MotoGP, partita con il botto in Thailandia dove ha vinto Marco Bezzecchi e si è ritirato il campione del mondo Marc Marquez. Dal 20 al 22 marzo si corre a Goiania, all'autodromo internazionale intitolato ad Ayrton Senna, leggenda della Formula 1. Si torna a correre in Brasile a ventidue anni dall'ultima volta e si torna a correre a Goiania, capoluogo del Goias, stato al centro del Paese, per la prima volta dal 1989. L'intero programma di gare sarà visibile in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro invece sarà possibile seguire in diretta la Sprint Race, mentre sarà visibile in differita il Gran Premio in programma domenica.

Il fuso orario a questo giro non è un problema, gare e qualifiche si potranno seguire tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Marco Bezzecchi arriva con grande fiducia a questo appuntamento avendo realizzato la pole e soprattutto con la vittoria di Buriam, dove ha preso anche il comando della classifica della MotoGP, con Marc Marquez caduto e piuttosto distante avendo ‘solo' i punti della Sprint Race. Sarà un test probante per tutti: dalla Ducati all'Aprilia, con i piloti italiani che cercheranno di brillare, incluso Bagnaia.

Moto GP Brasile, a che ora italiana iniziano le prove libere il 20 marzo: dove vederle in tv

Il programma del GP del Brasile della MotoGP 2026 si apre venerdì 20 marzo con la prima sessione di prove libere e con le qualifiche che saranno trasmesse in esclusiva da Sky e Now:

Venerdì 20 marzo (orari italiani) – Prove libere

15:00– MotoGP FP1 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

19:15 – MotoGP Prequalifiche (diretta Sky Sport MotoGP, Now)

Gli orari tv italiani del Moto GP Brasile per qualifiche e gara sprint il 21 marzo

Dopo le prove libere deSabato è la giornata più "pesante" per chi vuole seguire tutto: le qualifiche MotoGP scattano in piena notte italiana, mentre la Sprint va in scena alle 9:00. Per la classe regina, è il primo momento in cui si capirà davvero la gerarchia del weekend sul giro secco.

Sabato 21 marzo (orari italiani) – Qualifiche e Sprint MotoGP

14:10 – MotoGP FP2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

14:50 – MotoGP Q1 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

155:15 – MotoGP Q2 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

19:00 – MotoGP Sprint (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

14:10 – MotoGP FP2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now) 14:50 – MotoGP Q1 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) 155:15 – MotoGP Q2 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) 19:00 – MotoGP Sprint (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) TV8 in chiaro (sabato)

Trasmette in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint MotoGP.

A che ora italiana e dove vedere in tv le gare del Moto GP Brasile domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo si torna a correre dunque in Brasile, dove la MotoGP manca dalla bellezza di ventidue anni. Gli appassionati che vorranno seguire le gare in diretta dovranno prendersi un pomeriggio di libertà. Perché si comincia alle 16 con la Moto3 e si prosegue con Moto2 e soprattutto la MotoGP alle ore 19.

Domenica 22 marzo (orari italiani) – Gare

16:00 – Gara Moto3 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

17:15 – Gara Moto2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

19:00 – Gara MotoGP (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

16:00 – Gara Moto3 (diretta Sky Sport MotoGP e Now) 17:15 – Gara Moto2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now) 19:00 – Gara MotoGP (diretta Sky Sport MotoGP e Now) TV8 in chiaro (domenica, differita)

18:35 – Gara Moto3

19:50 – Gara Moto2

21:35 – Gara MotoGP

Dove vedere il GP Brasile MotoGP 2026 in tv e streaming

L'intero weekend di gara si potrà seguire su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su SkyGo e Now, tutto per abbonati. In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) si potranno seguire in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, mentre le gare della domenica verranno mandate in onda in differita.