Morbidelli epico in MotoGP a Silverstone: corre tutta la gara con un piede fratturato e sfiora il podio Nel GP di Silverstone della MotoGP 2025, Franco Morbidelli ha compiuto un'impresa ai limiti del possibile: ha concluso al quarto posto una gara corsa con un piede fratturato. L'incidente con Aleix Espargaro, la rimonta furiosa e lo sfogo post gara contro il collaudatore Honda accendono i riflettori su una prestazione eroica.

A cura di Michele Mazzeo

Un'impresa da raccontare. Franco Morbidelli a Silverstone ha scritto una delle pagine più epiche del GP della Gran Bretagna della MotoGP, chiudendo al quarto posto una gara disputata interamente con un piede sinistro fratturato.

Lo ha rivelato lui stesso attraverso una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha spiegato le condizioni con cui ha corso: "Le prossime settimane dovrò fare i conti con una frattura al mio piede sinistro…".

Il trauma è arrivato dopo appena due giri dalla prima partenza del GP, quando Aleix Espargaro lo ha centrato in curva 16 facendolo volare fuori dalla sua Ducati. Olio in pista, bandiera rossa e gara sospesa (e ‘salvi' anche i fratelli Marquez che erano finiti in ghiaia). Ma al secondo via, Morbidelli è risalito in sella, nonostante il dolore e la frattura, cominciando una rimonta furiosa dalla 13ª posizione.

Giro dopo giro, ha recuperato fino a lottare per il podio, perso solo all'ultima curva, beffato da Marc Marquez per appena 17 millesimi che si è preso il terzo posto alle spalle del vincitore Marco Bezzecchi e di Johann Zarco. Un quarto posto che alla luce di quanto emerso dopo le radiografie, pesa come una vittoria, perché ottenuto cambiando le marce con un piede rotto, in un tracciato impegnativo come quello di Silverstone. "È abbastanza difficile essere positivi, ma sono sicuro che grazie a tutte le belle persone che mi circondano in questo momento, affronterò anche questo ostacolo nel miglior modo possibile", ha difatti ribadito Morbidelli.

Ma dietro il dolore fisico, c'è anche una ferita ancora aperta: il rapporto con Aleix Espargaro. Dopo la gara, in un video pubblicato sui social, il pilota della VR46 ha espresso tutta la sua frustrazione per quanto accaduto: "Ha fatto come nel 2020, nel secondo GP di Misano. Per non farmi passare, ha lasciato i freni e ha perso l'anteriore. È il suo modo di fare quando sono vicino a lui. Poteva andare anche peggio, ma non si può andare d'accordo con tutti".

Lo sfogo del pilota italo-brasiliano prosegue con parole chiare:

"Non ho nulla contro di lui, ma sicuramente per lui non è così. Lo posso vedere in pista, dal modo in cui si comporta quando è vicino a me. Non l'ho mai sentito come un rivale normale, perché ha sempre fatto qualcosa in più con me. Non so perché, ma non è un problema. Vado avanti e prendo quello che c'è stato di positivo in questo weekend".

Non è mancata la replica, sarcastica e pungente, di Espargaro via social: "Certo collega, sono caduto di proposito perché così la mia moto avrebbe centrato la tua. Ho un'ossessione nei tuoi confronti. Mio Dio, che livello".

Ma polemiche a parte, a restare è l'immagine di un Morbidelli stoico, capace di sfiorare il podio con un piede rotto, in un weekend che ne certifica una volta di più il talento, il carattere e la tenacia. In attesa di diagnosi più approfondite e del percorso di recupero, il pilota romano trapiantato a Tavullia si gode un risultato che va oltre ogni classifica.