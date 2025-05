MotoGP oggi, Quartararo in pole per la gara del GP Gran Bretagna a Silverstone: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Gran Bretagna a Silverstone: si riparte dalla vittoria di Zarco a Le Mans. Gara in programma oggi alle 14:00: Quartararo in pole con Bagnaia 3°, dietro ad Alex Marquez ma davanti a Marc. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 14:05. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

0

3 minuti fa 08:30 Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3 Oltre alla Motogp oggi in pista si correranno anche le gare di Moto2 e Moto3, questo il programma completo e i canali tv per vederle: 12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 12:20)

15:30: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 15:35) A cura di Fabrizio Rinelli 33 minuti fa 08:00 Le caratteristiche del circuito di Silverstone per il GP Gran Bretagna di MotoGP La mappa del circuito di Silverstone su cui oggi si corre la MotoGP Il circuito di Silverstone dove si correrà il GP di Gran Bretagna ha una lunghezza di 5,891 km e conta ben 18 curve ed è il più lungo del campionato mondiale rinomato per il suo layout veloce e fluido. Caratteristica questa che mette alla prova le capacità dei piloti e le prestazioni delle moto. Tra le curve più celebri ci sono Copse, Maggots e Becketts mentre la sezione dello stadio, che va da Abbey attraverso The Loop fino ad Aintree, è particolarmente caratterizzata da una guida tecnica e offre opportunità di sorpasso. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 07:30 MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio a Silverstone Ecco come si presenta la grigia di partenza in vista del GP di Silverstone 1 F. Quartararo (Q2) 2 A. Marquez (Q2) 3 F. Bagnaia (Q2) 4 M. Marquez (Q2) 5 F. Aldeguer (Q2) 6 J. Miller (Q2) 7 F. Di Giannantonio (Q2) 8 L. Marini (Q2) 9 J. Zarco (Q2) 10 F. Morbidelli (Q2) 11 M. Bezzecchi (Q2) 12 A. Rins (Q2) 13 J. Mir (Q1) 14 P. Acosta (Q1) 15 M. Oliveira (Q1) 16 R. Fernandez (Q1) 17 E. Bastianini (Q1) 18 M. Viñales (Q1) 19 B. Binder (Q1) 20 L. Savadori (Q1) 21 A. Espargarò (Q1) 22 S. Chantra (Q1) A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 07:15 Dove vedere il GP Gran Bretagna di Motogp oggi in TV e streaming Il Gp di Motogp in Gran Bretagna può essere visto dai tifosi in diretta streaming per gli abbonati sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su NOW previa sottoscrizione del ‘Pass Sport'. Un'altra possibilità è invece rappresentata dalla diretta streaming offerta sul sito tv8.it. A cura di Fabrizio Rinelli 1 ora fa 07:00 MotoGP, oggi il GP Gran Bretagna a Silverstone: orari TV8 e Sky di diretta e differita Il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2025 è trasmesso in diretta TV su Sky. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Inoltre c'è la possibilità per tutti gli abbonati di vedere il Gp di Silverstone in leggerissima differita alle ore 14:05. A cura di Fabrizio Rinelli