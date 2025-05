Gara MotoGP sospesa a Silverstone dopo le cadute di Alex e Marc Marquez, c’è olio in pista: cosa è successo

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2025 si è aperto con un colpo di scena che ha stravolto fin da subito la gara a Silverstone. Dopo appena due giri, la direzione gara è stata costretta a esporre la bandiera rossa a causa di una pericolosa macchia d'olio sull'asfalto che ha innescato una sequenza di cadute nelle prime curve.

Il primo a finire a terra è stato Alex Marquez, scivolato alla prima curva poco dopo il via. In testa alla corsa in quel momento c'era il fratello Marc Marquez, che nel corso del secondo giro ha perso l'anteriore e terminato la sua corsa nella ghiaia. Il pluricampione del mondo si è rialzato e ha riportato la Ducati Gresini ai box.

Nel frattempo, anche Franco Morbidelli e Aleix Espargaró erano finiti a terra nel primo settore del tracciato. La dinamica è presto chiarita: un contatto tra i due ha causato la rottura della moto dello spagnolo, provocando la perdita d'olio dalla sua Honda. Una chiazza di liquido in curva 1 ha poi reso inevitabile l'interruzione della gara. "Morbidelli è andato al centro medico, inviperito con Aleix Espargaró", riportano dal paddock.

I marshal si sono messi subito al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e ripulire la pista. La direzione corsa ha deciso di ripartire con una nuova procedura di partenza veloce, mantenendo le posizioni originali della griglia. Come previsto dal regolamento, infatti, se non sono stati completati almeno tre giri, la gara viene considerata come non ancora ufficialmente avviata. Tutti i piloti coinvolti nelle cadute potranno dunque riprendere il via.

La pit lane ha riaperto alle 14:20, con un nuovo giro di ricognizione prima della seconda partenza. La gara, inizialmente prevista sulla distanza standard, è stata ridotta a 19 giri. Dunque, tutto da rifare a Silverstone, ma con le prime scintille già esplose prima che la corsa entrasse davvero nel vivo. L'episodio lascia aperti scenari tesi per il prosieguo della gara, soprattutto tra Morbidelli ed Espargaró.