Disfatta Bagnaia a Silverstone, trionfa Bezzecchi: Pecco cade, Marc Marquez chiude terzo in rimonta Marco Bezzecchi vince il GP Gran Bretagna a Silverstone. Al secondo posto Zarco mentre terzo ha chiuso Marc Marquez. Disastro Bagnaia che cade e finisce in anticipo la sua gara.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marco Bezzecchi vince il GP Gran Bretagna a Silverstone. Al secondo posto Zarco mentre terzo ha chiuso Marc Marquez. Gara iniziata subito col botto dato che i fratelli Marquez sono immediatamente caduti scivolando fuori pista. Con loro anche Aleix Espargaro e Morbidelli. Il tutto al primo giro che ha portato la direzione di gara a intervenire e notare una macchina d'olio sul tracciato britannico determinata da una perdita. Dopo l'interruzione possono rientrare in griglia anche i quattro piloti caduti e per questo per i fratelli Marquez da questo punto di vista è stata davvero una grande fortuna. In pista, una volta risolto il problema accade di tutto. Bagnaia e Marc Marquez ripartono male e dopo diverse sbavatura e curve larghe finiscono in nona e decima posizione.

La caduta iniziale di Marquez.

La gara riparte e accade di tutto

Ma a Pecco va peggio cadendo e chiudendo al quarto giro la sua corsa. Disperazione per il pilota italiano e per il team Ducati spazientito per quanto accaduto. Un vantaggio enorme per Alex Marquez ma anche per Marc mentre nelle prime posizioni restano stabili Quartararo, Miller, Bezzecchi e Zarco. Dura poco però la leadership del pilota della Yamaha che ha un guasto alla moto e deve abbandonare la gara lasciando a Bezzecchi il primo posto. Alle sue spalle durissima la lotta tra Zarco, Marc Marquez e Morbidelli ma alla fine è Zarco a prendersi la seconda posizione lasciando il suo avversario sul gradino più basso del podio. Per Bezzecchi quella di oggi è la quarta vittoria in top-class. Il pilota italiano non vinceva da 609 giorni (India 2023) e non andava a podio da 392 (Spagna ’24). Per lui si tratta della prima vittoria con l’Aprilia, 3° pilota vincente per l’Aprilia dopo Aleix Espargarò e Vinales.

L'ordine d'arrivo a Silverstone

1. M.Bezzecchi

2. J.Zarco

3. M.Marquez

4. F.Morbidelli

5. A.Marquez

6. P.Acosta

7. J.Miller

8. L.Marini

9. F.Aldeguer

10.F.Digiannantonio