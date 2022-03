Mazepin può correre in F1 2022 ma non a Silverstone: piloti russi banditi in Gran Bretagna Il pilota russo Nikita Mazepin dopo i provvedimenti presi dalla FIA in seguito alla guerra in Ucraina potrà correre nel Mondiale di Formula 1 2022 ma non potrà comunque partecipare al GP di Silverstone dopo che la federazione britannica ha bandito i driver con licenze da corsa della Russia.

A cura di Michele Mazzeo

La partecipazione del pilota russo Nikita Mazepin al Mondiale di Formula 1 2022 è ancora in dubbio. Nonostante la decisione presa dalla FIA di consentire ai driver con licenze russe o bielorusse di prendere parte alle competizioni internazionali (ma gareggiando sotto la bandiera della stessa FIA), la Haas non ha ancora sciolto le riserve sulla posizione del 23enne moscovita (e dello sponsor dal lui portato Uralkali) dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina facendo scoppiare la guerra.

Qualora dovesse venire confermato dalla scuderia statunitense motorizzata dalla Ferrari però Nikita Mazepin non potrà correre tutti i gran premi attualmente presenti nel calendario nel Mondiale di Formula 1 2022. Il russo infatti di certo non potrà prendere parte al GP della Gran Bretagna in programma nel week end del 3 luglio sullo storico circuito di Silverstone.

Oggi infatti la British Automobile Association ha reso noti i propri provvedimenti presi in merito alla guerra in Ucraina: l'organo di governo del motorsport britannico ha deciso di inasprire le misure adottate a riguardo dalla FIA decidendo di vietare la partecipazione a squadre, piloti e funzionari provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia alle competizioni motoristiche che si svolgono sul suo territorio, accogliendo di fatto quanto aveva precedentemente chiesto la Federazione Ucraina. Pertanto da oggi fino a nuovo avviso la licenza di corsa di Nikita Mazepin non sarà più riconosciuta nel Regno Unito. Ciò rende di fatto impossibile la partecipazione del pilota Haas compagno di squadra di Mick Schumacher nel decimo appuntamento stagionale che vedrà la Formula 1 fare tappa a Silverstone per il GP della Gran Bretagna.