Mazepin rischia la carriera in Formula 1: senza sponsor russo crolla il castello Dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina la Haas ha deciso di togliere dalla propria vettura lo sponsor Uralkali e ora potrebbe perdere il posto Nikita Mazepin.

A cura di Alessio Morra

L'invasione della Russia in Ucraina ha avuto grandi conseguenze anche nel mondo dello sport. La finale di Champions League 2022 ha cambiato sede, Parigi sostituisce San Pietroburgo, mentre il Gran Premio di Russia di Sochi è stato cancellato dal calendario 2022. E questa potrebbe non essere l'unica conseguenza per il mondo della Formula 1. Il pilota russo Nikita Mazepin ora rischia di perdere il posto e potrebbe essere sostituito prima dell'inizio del campionato.

Mazepin è entrato nel circus lo scorso anno, la Haas lo ha ingaggiato dopo aver trovato un accordo con il brand Uralkali. Ora però la Haas ha deciso di togliere dalle propria vetture il brand Uralkali, emulando lo Schalke 04 che ha tolto GAZPROM dalle proprie maglie. Il team principal Gunther Steiner parlando di ciò ha detto: "Abbiamo rimosso lo sponsor, dobbiamo risolvere tutte le cose legali di cui non posso parlarvi. La decisione di rimuovere lo sponsor è stata presa ieri con i nostri partner. Non ci ritiriamo. A livello finanziario stiamo bene e sappiamo che ci sono anche altri modi per ottenere i finanziamenti. La prossima settimana prenderemo altre decisione".

Quando parla di altra decisione Steiner si riferisce a Mazepin, che ora traballa. Queste le parole del team principal: "Non tutto dipende da noi in quello che sta succedendo. Ci sono governi coinvolti e non ho nessun potere su di loro. Dobbiamo vedere come si sviluppa la situazione in Ucraina. Mazepin ci sta mettendo la faccia perché si tratta del suo paese d’origine. Purtroppo non ci sono garanzie da nessuna parte. Come ho detto prima dobbiamo vedere come si sviluppano le cose.”

Leggi anche In Formula 1 arriva il VAR e spariscono i team radio: la rivoluzione è ufficiale

Rischia grosso il pilota russo, che sembra davvero poter perdere il posto nei prossimi giorni. Nel paddock c'è chi dice che quello di venerdì 25 febbraio potrebbe essere l'ultimo giorno da pilota di Formula 1 di Mazepin, che senz'altro senza l'appoggio del munifico sponsor non sarebbe più saldo. Se la Haas riuscisse a trovare un altro pilota con lo sponsor allora il destino di Mazepin potrebbe essere segnato. Ma non si può nemmeno escludere l'uscita di scena a priori del russo. Certamente il team americano si ritrovera in una situazione scomoda. Perché a meno di un mese dall'inizio del Mondiale potrebbe dover ingaggiare un nuovo pilota.

Con un tweet il pilota ha fatto sentire la sua voce: "Questo è un momento difficile, non ho molto controllo su ciò che viene detto e fatto. Scelgo di concentrarmi su ciò che posso controllare lavorando sodo e facendo del mio meglio per il mio team: la Haas. Grazie per la vostra comprensione e supporto".