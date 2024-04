Il GP di Cina della Formula 1 si apre con un misterioso incendio in pista: “C’è del fuoco nell’erba”

video suggerito

Episodio molto particolare quello andato in scena nelle fasi iniziali dell'unica sessione di prove libere che ha aperto il programma del Gran Premio della Cina, quinto round del Mondiale di Formula 1 2024, il primo che prevede il nuovo format della Sprint Race. Pochi minuti dopo l'inizio delle FP1 infatti i piloti si sono ritrovati a passare accanto ad un piccolo incendio divampato improvvisamente a bordo pista in Curva 7.

A lanciare l'allarme è stato l'alfiere dell'Alpine Esteban Ocon che, appena superato quel punto del tracciato di Shanghai, ha aperto le comunicazioni radio con il muretto avvisando del rogo: "C'è del fuoco nell'erba in Curva 7" il monito del driver francese. A quel punto è intervenuta la Direzione di Gara FIA che ha immediatamente sospeso la sessione di prova facendo rientrare in pitlane tutte le monoposto di modo da permettere ai commissari di pista di spegnere l'incendio.

Con l'ausilio di un autobotte e di alcuni estintori in pochi minuti il fuoco è stato sedato e, seppur con una enorme zolla d'erba bruciata, la sessione di prove libere è potuta riprendere con i piloti che sono tornati in pista per completare il lavoro di preparazione al weekend di gara (il più veloce alla fine risulterà essere Stroll con l'Aston Martin seguito da Piastri con la McLaren e da Verstappen e Perez con le Red Bull, fuori dalla top-10 invece le Ferrari di Leclerc e Sainz che però si sono concentrate esclusivamente sulla simulazione di passo gara per la Sprint).

Un incendio che dunque, per fortuna, non ha avuto alcuna grave conseguenza ma che lascia dei dubbi in quanto l'origine delle fiamme è ancora avvolta nel mistero. Le ipotesi più probabili sono quelle di un liquido infiammabile o un pezzo incandescente perso da qualcuna delle monoposto che erano in pista e finito sull'erba, ma al momento non vi sono conferme ufficiali a riguardo in quanto non sono state rese note le cause che hanno innescato l'improvviso incendio divampato nel corso delle prove libere del GP della Cina di scena a Shanghai.

