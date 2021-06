Nikita Mazepin continua a suscitare l'ira dei colleghi. Alla già lunga lista dei piloti di Formula 1 che non vedono di buon occhio le manovre del rookie della Haas, dopo il GP di Stiria, si aggiunge adesso anche l'alfiere della Red Bull Sergio Perez che durante la gara in terra austriaca ha inveito in radio contro il russo.

Aprendo il collegamento radio nel corso di uno dei giri finali del gran premio del Red Bull Ring, il messicano infatti si è sfogato contro Mazepin: "Un'altra volta questo idiota" ha sentenziato senza mezzi termini il pilota della Red Bull.

A far infuriare il ‘Checo' Perez è stato il comportamento del driver della Haas che, nonostante avesse due giri di ritardo, ha ingaggiato un duello con il messicano anziché spostarsi immediatamente e lasciargli spazio per il doppiaggio (come prevede il regolamento). L'alfiere Red Bull in quel momento, dopo aver effettuato un secondo pit-stop per montare gomme nuove, era all'inseguimento di Valtteri Bottas che occupava l'ultimo posto valido per salire sul podio.

La caccia di Perez però non è andata a buon fine avendo tagliato il traguardo a Spielberg con pochi decimi di ritardo rispetto al finlandese della Mercedes, decimi che il messicano potrebbe aver perso proprio per colpa di Mazepin. Il russo infatti per ben tre curve ha mantenuto la propria traiettoria costringendo così il pilota della Red Bull a frenare il suo incedere e attendere l'arrivo in rettilineo prima di potersi sbarazzare della Haas numero #9.

Non è la prima volta che le strade di Perez e Mazepin si incrociano in questa stagione: già a Portimao il russo della Haas aveva ignorato le bandiere blu e stava per andare a sbattere con la Red Bull del "Checo" in fase di doppiaggio con il messicano che allora aveva etichettato il giovane collega come “un fot**to idiota”. In quel caso le scuse del moscovita chiusero la questione, ma questa volta difficilmente gli basteranno per rivalutarsi agli occhi di Perez.