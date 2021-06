Max Verstappen inarrestabile. L'olandese vince ancora e serve il poker. Quarto successo nel 2021 per l'olandese e quarto di fila per la Red Bull. Hamilton deve accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche Bottas, che ha preceduto stavolta Perez. La Ferrari in rimonta ha ottenuto due ottimi piazzamenti con Sainz (6°) e Leclerc (8°).

Verstappen demolisce Hamilton

La gara per la vittoria è durata pochissimo. Max scatta dalla pole, lo fa bene e sbatte la porta in faccia a Hamilton, che pure era riuscito ad ottenere un ottimo spunto. Lewis una chance aveva: passare il leader del Mondiale subito. Non ci è riuscito e progressivamente ha visto Verstappen distanziarsi sempre più. A fine gara erano addirittura trentacinque i secondi di distanza tra i due, al netto della seconda sosta nel finale. La lotta per il terzo posto è stata più interessante. Ci ha provato Norris in avvio, ma poi è stato sfilato da Perez e Bottas che con il pit si è preso il podio, ma con una strategia alternativa il messicano cerca di beffare il numero due della Mercedes, che questa volta il terzo posto se lo tiene, e così respira.

La Ferrari rimonta: sesto Sainz, settimo Leclerc

La Ferrari è partita male. Leclerc ha un contatto con Gasly, che si ritira subito. Il monegasco finisce ultimo e inizia una rimonta eccezionale che lo porta fino al settimo posto. Rimonta splendida realizzata a suon di sorpassi, splendido il duello vinto con Alonso, da segnalare quelli con Tsunoda e Raikkonen. Sainz invece con la sua consueta costanza guadagna decimi e soprattutto posizione. Lo spagnolo chiude sesto alle spalle di Norris. Un buon weekend per la Ferrari che guadagna terreno sulla McLaren. In zona punti anche Stroll, Alonso e Tsunoda.