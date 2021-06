Oggi la Formula 1 è di scena sul Red Bull Ring di Zeltweg (Spielberg) per il GP di Stiria, ottavo appuntamento stagionale con il Mondiale di F1 2021. La gara del GP di Stiria di Formula 1 inizia alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita su TV8. L'orario della differita è alle 18.30 su TV8.

Formula 1 oggi, gli orari TV: a che ora inizia la gara del GP Stiria

Il GP di Stiria di Formula 1 oggi inizia alle 15.00 (ora italiana), dopo il giro di ricognizione. A partire da quell'orario i piloti potranno giocarsi l'ottavo successo stagionale sul circuito del Red Bull Ring.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Zeltweg

Le gare di Formula 1 2021 si vedono in diretta TV su Sky e in diretta streaming su SkyGo. Il gran premio di Stiria va in onda su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder), oltre che su Sky Sport Uno. È possibile acquistare il ticket per la diretta streaming su NOW TV. Per quanto riguarda gli orari TV su TV8, la gara sarà trasmessa in differita sul canale 8 del digitale terrestre a partire dalle 18.30.