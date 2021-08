Maverick Viñales correrà con Aprilia nel 2022, è ufficiale: la trattativa e i termini del contratto Maverick Viñales sarà un nuovo pilota dell’Aprilia per il mondiale 2022 di MotoGP: accordo annuale con opzione di rinnovo. Il centauro spagnolo farà coppia con l’amico Aleix Espargaró, che è stato già suo compagno di squadra alla Suzuki nelle stagioni 2015 e 2016.

A cura di Vito Lamorte

Maverick Viñales sarà un nuovo pilota dell'Aprilia per il mondiale di MotoGP 2022. Un accordo annuale con opzione di rinnovo. Il centauro spagnolo farà coppia con l'amico Aleix Espargaró. A comunicare l'ingaggio del pilota di Figueres per la prossima stagione è stato lo stesso team italiano: Vinales e l'Aprilia hanno lavorato su questa soluzione contrattuale e la trattativa viene portata avanti da diverse settimane perché il classe 1995 ha deciso di cambiare vista la sua situazione in Yamaha.

La relazione con il suo attuale team è precipitata dopo la decisione della scuderia giapponese i sospendere Vinales per motivi disciplinari dopo il GP di Stiria: il pilota spagnolo ha chiesto scusa, ammettendo le sue colpe, ma il rapporto era ormai compromesso. Adesso bisogna capire in che modo si svilupperà la fine dell'avventura dello spagnolo dopo cinque anni in Yamaha: si va dal reintegro fino a fine 2021 passando per la rescissione consensuale del contratto passando per il licenziamento per giusta causa e l'esonero. Quattro opzioni di cui solo una contempla il passaggio immediato al nuovo team.

L’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha reso nota così la notizia: "Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Vinales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto – ha aggiunto – si arricchisce del valore di Maverick, un Campione del Mondo che in MotoGP si è confermato un top rider, in un momento di grande cambiamento: dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team, per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo".

Maverick Vinales ricomporrà una coppia collaudata insieme ad Aleix Espargaró, suo amico ed ex compagno in Suzuki nelle stagioni 2015 e 2016.