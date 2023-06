Martin vince la Sprint Race al Gran Premio di Germania: Bagnaia 2°, Marquez sempre in difficoltà Grande prova di Jorge Martin nella Sprint Race con una gara in crescendo: da metà percorso è salito in prima posizione superando di slancio Bagnaia e Miller e ha preso il largo. 2° posto per Pecco, 4° Marini, Bezzecchi 7°.

A cura di Alessio Pediglieri

Jorge Martin si prende la Sprint Race e Pecco Bagnaia si deve accontentare della seconda posizione con lo spagnolo che da metà gara è diventato praticamente imprendibile, in un assolo dominante con cui si è aggiudicato il primo posto senza avversari. Terzo Miller, mentre Marini ha difeso con le unghie e con i denti la quarta piazza. Male ancora una volta Marquez che ha chiuso lontanissimo dai primi, così come Bezzecchi 7°.

Al Sachsenring Pecco Bagnaia è scattato dalla pole, mentre per Marc Marquez era necessaria una immediata reazione dopo le tre cadute avvenute in qualifica che ne avevano condizionato prestazione e prospettive, ma non è arrivata. Si è corso finalmente su asfalto ormai asciutto dopo la tanta pioggia che è caduta durante le sessioni della mattinata. La partenza di Bagnaia è stata esemplare, Buona partenza per Bagnaia, che riesce a mantenere la prima posizione nonostante l'ottimo spunto di Miller, con l'australiano che supera Marini e poco dopo approfitta di un errore in staccata di Pecco per prendersi la prima posizione.

Nei primi giri sul circuito tedesco è subito schermaglia tra Bagnaia e Miller con sorpassi e controsorpassi per la posizione di testa, facilitati dall'asfalto asciutto che permette di prendere maggiori rischi sul tracciato, fino al classico terzo incomodo nella figure di Jorge Martin che al 5° giro, infila perfettamente entrambi conquistando la prima posizione. Una a gara a tre avvincente, mentre per Marc Maquez continuano anche in sprint race le grandi difficoltà sulla Honda: lo spagnolo, scattato dal 7° posto, è scivolato al 10° già a metà gara per poi riprovare una lenta ma faticosa risalita.

Davanti, intanto, Martin prende via via il largo e la seconda parte di Sprint Race diventa un assolo per lo spagnolo che stacca nettamente la coppia Bagnaia-Miller. Pecco si prende la seconda piazza, mentre alle loro spalle si scatena la sfida per le posizioni di rincalzo: Binder attacca Marini per la 4a piazza, con il pilota italiano che prova fino alla fine a proteggere il piazzamento.

Alla fine Marini riesce a strappare il quarto posto dietro a Miller. Seconda piazza per Bagnaia con la Ducati ufficiale dietro ad un imprendibile Martin. Con questo successo, Martin sale al secondo posto nel Mondiale, dove leader della classifica resta saldamente Bagnaia, lontano 22 punti. Bezzecchi retrocede in terza posizione, il suo distacco da Pecco adesso è di 26 punti