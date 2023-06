Martin vince il Gp di Motogp in Germania dopo un duello con Bagnaia secondo: Zarco è terzo Jorge Martin vince il Gp di MotoGp in Germania sul circuito del Sachsenring al termine di una lunghissima battaglia con Bagnaia. Terzo alle spalle del ducatista l’altra moto del team Pramac di Zarco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince il Gp di MotoGp in Germania sul circuito del Sachsenring. Al termine di una lunghissima battaglia con Bagnaia tra sorpassi e controsorpassi, il pilota della Ducati e quella del team Pramac si sono continuamente alternati in prima posizione dando vita a un duello spettacolare. Alle loro spalle in terza posizione ha chiuso Zarco che ha provato più volte a portarsi sul tandem di testa. Il team Pramac si è dunque assicurato due moto sul podo. Da dimenticare invece il weekend di Vinales che così come Binder è caduto mettendo fine anticipatamente alla propria gara.

Buona anche la corsa di Bezzecchi che però non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione. Incredibilmente dunque, con Marini quinto, ben cinque Ducati sono andate davanti a tutti sul traguardo. Dopo il successo nella Gara Sprint, Martin vince anche la gara della domenica in Germania, accorciando di 5 punti sul leader della classifica Bagnaia al termine di una battaglia pazzesca. Lo spagnolo del team Pramac è secondo nel Mondiale a -16 da Pecco mentre Bezzecchi è terzo in classifica a -34 da Bagnaia.

Quella di oggi è stata la prima volta nella storia in cui la Ducati piazza cinque moto davanti a tutti sul traguardo specie in una pista come il Sachsenring che notoriamente non dovrebbe essere favorevole alle caratteristiche della Desmosedici. E invece la gara ha detto tutt'altro confermando l'enorme crescita della scuderia italiana capace di dominare completamente il Mondiale dopo l'expolit di Bagnaia nello scorso anno.

La top 10 dell'ordine di arrivo al Gp di Motogp in Germania

J. Martin 40:52.449 F. Bagnaia +0.064 J. Zarco +7.013 M. Bezzecchi +8.430 L. Marini +11.679 J. Miller +11.904 A. Marquez +14.040 E. Bastianini +14.859 F. Di Giannantonio +17.061 M. Oliveira +19.648

La classifica piloti dopo il Gp di Germania