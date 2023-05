Martin si prende la Sprint Race MotoGP Francia 2023: super duello tra Bagnaia e Marquez a Le Mans Jorge Martin vince la gara sprint del GP Francia di MotoGP: al secondo posto Binder, terzo Bagnaia.

A cura di Vito Lamorte

Jorge Martin vince la gara sprint del GP Francia 2023 di MotoGP. Secondo posto per Brad Binder e terzo Pecco Bagnaia. Luca Marini porta a casa il quarto posto davanti a Marc Marquez.

Buona prestazione del pilota della Ducati Prima Pramac, che si è fatto notare per la sua sicurezza e determinazione sin dalle battute iniziali: Martin è stato capace di prendere la testa della corsa al quarto giro e andare in fuga mettendo quasi 2″ tra sé e gli avversari. Molto bene anche Binder sulla KTM, che è risalito dal decimo al secondo posto al traguardo. Francesco Bagnaia ha chiuso al terzo posto e non ha mostrato la stessa sicurezza dopo la pole position.

Questo è l'ordine d'arrivo della Sprint Race di Le Mans.

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Brad Binder (KTM)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Luca Marini (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Johann Zarco (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

10. Takaaki Nakagami (Honda)

11. Alex Rins (Honda)

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13. Franco Morbidelli (Yamaha)

14. Joan Mir (Honda)

15. Alex Marquez (Ducati)

16. Danilo Petrucci (Ducati)

17. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Jonas Folger (KTM)

Rit. Augusto Fernandez (KTM)

Rit. Jack Miller (KTM)

Ottimo quarto posto per Luca Marini, che è stato capace di vincere il corpo a corpo con Marc Marquez e spedire lo spagnolo al quinto posto. A punti anche Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Prosegue il fine settimana non positivo di Fabio Quartararo, che è partito male e nel tentativo di rimontare è caduto. Sprint Race da dimenticare anche per Jack Miller, che era dato tra i possibili protagonisti ma è scivolato dopo appena due giri.

Dodicesimo posto per Fabio Di Giannantonio, che precede Franco Morbidellim mentre Danilo Petrucci ha chiuso 16° davanti a Lorenzo Savadori.

Molto bello il duello tra Bagnaia e Marc Marquez sia nei primi giri che per un posto sul podio nel finale. Pecco ha riscontrato qualche criticità nella parte centrale, ma poi è riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo in un corpo a corpo che gli ha permesso di piazzarsi al terzo posto.

Il pilota della Ducati era scattato dalla pole position ma poi aveva perso terreno e ha dovuto ricominciare il suo lavoro: in questo modo si conferma al comando della classifica generale e lancia un segnale preciso a tutti i competitor.