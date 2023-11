Martin recupera 7 punti a Bagnaia nella corsa al Mondiale MotoGP: cosa può succedere in gara Jorge Martin rosicchia 7 punti a Bagnaia in classifica generale dopo la vittoria della Sprint Race. In gara diverse le combinazioni per strappare il titolo al pilota Ducati.

Dal sesto posto in griglia alla vittoria della Sprint Race al Gp Valencia di Motogp. Jorge Martin ha dimostrato di essere concentrato e determinato a fare la storia nell'ultimo appuntamento della stagione per prendersi con tutto sé stesso questo Mondiale. Un titolo da scippare a Pecco Bagnaia che resta in testa alla classifica generale con 442 punti a +14 sul pilota della Pramac. Il ducatista ha chiuso quinto e mantiene dunque quel vantaggio sul suo diretto rivale alla conquista del titolo.

Ma in gara sarà tutto diverso e può succedere di tutto con Bagnaia che partirà secondo in griglia di partenza alle spalle di Vinales primo con Martin sempre dalla sesta casella. Le combinazioni di risultati che potrebbero portare alla vittoria del Mondiale da parte di Pecco sono poche: gli basta chiudere quinto a prescindere dalla posizione di Martin. Lo spagnolo poi, se dovesse finire fuori dal podio, anche senza fare punti Bagnaia diventerebbe campione del mondo ma il pericolo per il ducatista è dietro l'angolo.

Bagnaia e Martin si contenderanno il titolo nella gara di domani.

"Dai grandi ragazzi la Sprint è nostra". Martin si dimostra maestro della gara che anticipa quella della domenica e dal box lo sanno benissimo esultando a questo risultato per questi 7 punti recuperati su Bagnaia. Il pilota della Ducati può diventare campione se finisce nelle prime 5 posizioni oppure da 6° a 10° con Martin 2° o da 11° a 14° con Martin 3°. Nonostante i punti recuperati dunque, Pecco resta in testa al Mondiale con 442 punti, con un vantaggio di 14 punti su Jorge. In questa stagione Martin ha vinto la Sprint per 9 volte contro le 4 di Pecco.

Nell'ultimo Gran Premio della stagione (in programma domani alle 15) a Bagnaia basterà un 5° posto per vincere il titolo, indipendentemente dal risultato di Martin ma bisognerà capire quale sarà la strategia della Ducati, soprattuto sulla gomma morbida che sembra aver penalizzato il campione del mondo in carica nella Sprint. Martin si prende così il primo round e Bagnaia deve stare ben attento nella gara di domani dove avrà tutti gli occhi puntati e dovrà fare attenzione soprattutto alla determinazione dello spagnolo pronto a fare l'impresa.

